En León sí podrán 'brindar' por AMLO. No habrá 'Ley Seca'

La Secretaría del Ayuntamiento León a través de su cuenta oficial de twitter informó que la ciudad no tiene prohibida la venta de bebidas alcohólicas para el próximo 1 de diciembre, en la ciudad. Así que en León no habrá Ley Seca por la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó la Dirección General de Control y Fiscalización. La mencionada Dirección detalló que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que se encuentran instalados en León operarán con normalidad durante la toma de protesta de AMLO. Lo anterior porque no existe reglamentación alguna que dicte lo contrario. Por eso, bares y antros deberán cerrar a las 3 am, en tanto que tiendas de abarrotes terminarán sus labores a las 10 pm; mientras vinaterías y autoservicios cumplirán con dejar de prestar sus servicios a las 10 pm y a las 12 am en caso de contar con la extensión de horario.