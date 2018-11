¿Funcionará Guardia Nacional para controlar violencia en Guanajuato?

Guardia Nacional

Récord de crímenes

La señora Carmen escuchó los primerosmientras se preparaba unos huevos con frijoles y un café. Supo que venían de la avenida, tan cercanos, justo al otro lado de la puerta. Tratando de protegerse, fue corriendo a su cuarto, en la otra punta de la casa. Se ocultó debajo de la cama y se quedó allí un buen rato. Cuando ya no escuchaba disparos, salió. Llegó a la puerta de la calle y la abrió. Enfrente, Carmen vio con horror losEs la historia de Carmen, pero podría ser la de cque sufren desde hace casi dos años unasin parangón. Aunque podría ser, en realidad, la historia de cualquier habitante de Guanajuato, antaño un estado tranquilo y próspero del centro de México, aquejado ahora de niveles delictivos nunca vistos. E incluso podría ser la historia de casi cualquier mexicano, cualquiera que no viva en Yucatán o alguna de las escasas regiones que se mantienen al margen de la crisis de inseguridad que asola al país.Hasta el 31 de octubre, en Guanajuato se cometieron. En todo 2017 fueron mil 423. Y en 2016, mil 096., de enero a agosto de este año contaronY la pregunta que se hacen vecinos como Carmen es,A pocos días de que Andrés Manuel López Obrador inaugure su presidencia, el debate securitario arrecia en los medios. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han criticado el plan del futuro presidente para crear un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, de carácter militar, dependiente orgánicamente de la Secretaría de la Defensa., dicen.Un vecino, el señor Restrepo, taxista, argumenta: “Guardia Nacional o no, vamos a caer en lo mismo. Lo que necesitamos son leyes más duras”, dice, justo antes de detallar el caso de un tipo al que agarraron con armas en la autopista y, añade, luego soltaron. “Militares o policías, ellos van a hacer su trabajo. Las sanciones a los delincuentes son lo que está mal”.Manuel, otro vecino, explica que ya no vive en Salamanca por la violencia. Va y viene por el trabajo, pero vive en León, en la otra punta del estado. “¿La Guardia Nacional? Mire, ya [el expresidente Felipe] Calderón intentó lo de los militares y no funcionó. No te garantiza nada que anden por ahí. Aquí llegaron hace meses y no ha cambiado nada”.En enero, el Gobierno anunció la llegada deen un intento por controlar la situación. Y desde entonces cada semana que pasa es un recordatorio de que algoEn septiembreen el estado desde que hay registros: 334.