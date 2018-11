“El día sábado 25 de agosto a las 12 pm encontró, en pleno acto, a empleados de la CFE robándose las cuchillas del poste del alumbrado público, ubicado en la carretera a Santa Ana km 3, así como el transformador y extensiones de luz de la comunidad, y anexa datos el vehículo”.

Viven a oscuras



“Desde agosto no hay alumbrado público, ni en el nuevo bulevar, ni en la comunidad. La CFE no ha dado respuesta, por el contrario hemos tenido amenazas de los empleados y de dejar sin luz a toda la comunidad”, dijo Luis Ernesto Sánchez, vecino.

Denuncias sin respuesta

Habitantes de lacaptaron arobándose un transformador y fusibles, por lo que dejaron ely elsinEn un oficio dirigido al, y al, con fecha del 28 de agosto pasado, el, informó que el pasado sábado 25 de agosto, a las 12 de la nochellegaron yy las “cuchillas”, o “fusibles”.Se asienta en el oficio que recibió el, que el delegado les informó que:canalizó el caso a la dirección de, conEl director de Operaciones policiales de la, a través del oficio DGPM/DGP/4621/2018 informó que else dio por enterado y ofreció reforzar la seguridad en la zona y atender la problemática de robos, pero hasta la fecha no se tienen resultados.Losen, y hasta devan en aumento, según lo rebeló elHabitantes dijeron haber hecho varias denuncias que no han recibido respuesta. Foto: EspecialEl, envió el oficio OP/MU/AP/1083, con fecha del 11 de septiembre al Jefe del, informándole del robo del trasformador y de las “canillas” o fusibles por parte de, pero tampoco han dado respuesta.Vecinos de la comunidad señalaron que es una práctica común quellega a los ranchos se roban las “cuchillas” o fusibles, y las canillas de cobre, donde van los fusibles y ante la urgencia, los venden luego hasta en 1 mil 500 pesos.Lano ha dado respuesta ante el robo que realizan los propios empleados sindicalizados de la