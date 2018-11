Piden revisar caso de director 'dobletero'

Regidores de Celaya demandaron a la Contraloría analizar el caso del director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, quien además de su cargo en el Municipio, es médico en el Hospital General.El morenista Gerardo Sierra Ríos informó que subirá a la comisión el tema para su análisis.“Es grave la situación, espero la alcaldesa no haya tenido algún tipo de omisión; evidentemente existe una responsabilidad en el funcionario porque él reconoce tener dos cargos públicos.“Nosotros estaremos tratando el tema para que se analice y se investigue a fondo porque estamos en el supuesto de lo que establece la ley”, comentó.Salud García Rodríguez, regidora independiente, informó que su fracción demandará a la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, manifestar si no existe conflicto de interés en el caso, teniendo en cuenta también posibles problemas de horario.“Como fracción independiente estamos haciendo un análisis jurídico de esta situación”, comentó.“Es una decisión que tiene que tomar la alcaldesa, y así lo hizo. Nosotros le hemos dado un voto de confianza, pero le dijimos que íbamos a ser muy críticos de las decisiones. Como primera acción vamos a solicitar a la alcaldesa que haya una declaración de que no hay un conflicto de interés, tanto en tema de funciones como horarios.Por su parte, Juan Carlos Oliveros Sánchez, del Partido Verde, solicitó a través de un documento intervenir al contralor Rubén Guerrero e iniciar una investigación.“Este tipo de situaciones generar dudas, incertidumbre, y ojalá se resuelva lo antes posible”, dijo.“Sobre todo hacerse cargo de la Protección Civil de Celaya es una responsabilidad que conlleva mucho atención, mucho análisis, y más allá de que sean compatibles jurídicamente, el tema de tener un funcionario de tiempo completo es importante”.LE CUIDARÍAN 'EL PUESTO'Comunicación Social del Municipio argumentó que que el director sí está posibilitado para dobletear, y en caso de un caso extremo, el director dejaría su trabajo como médico para coordinar en Protección Civil."Bajo esa suposición extrema, al haber una emergencia de grandes proporciones en Celaya ésta se conocería primero a través del propio sistema de emergencias, por lo cual él podría trasladarse a coordinar las acciones propias de sus funciones como titular de Protección Civil, mientras los supuestos heridos graves podrían ser atendidos con el apoyo del personal médico del sector salud y las instituciones que lo conforman".