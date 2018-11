Sé parte de la ayuda; invitan a donar sangre el sábado

Con al finalidad de apoyar y donar a los pequeños que más lo necesitan se realizará la "Campaña de Sangre" organizada por Amanc Guanajuato (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer).Será este sábado 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el banco de sangre ubicado en las instalaciones del Hospital General Celaya.Toda la sangre que se done el sábado va a ser para los pequeños de oncopediatria."Tenemos niños que vienen de lugares muy lejanos y muchas veces no pueden pagar las unidades de sangre que deben, y todo lo recaudado se tomará en cuenta para oncopediatria" comentó Brenda Arreguin, encargada de Servicio Social de Amanc.Es necesario que todas las personas que acudan, cumplan con los siguientes requisitos:-Estar completamente sano-Presentarse aseado (bañado)-No tener fogazos-Tener de 18 a 65 años-Peso mínimo de 50 kg-Estatura mínima de 1.46 cm-No haber sufrido una cirugía mayor en los últimos 6 meses-No ser usuario de drogas-No tener múltiples parejas sexuales-No haber ingerido bebidas alcohólicas o medicamentos 48 horas antes de la donación-No haber donado sangre en los últimos 4 meses o plaquetas en las últimas 4 semanas-No estar embarazada, lactando y no haber tenido hijos en los últimos 6 meses-No tatuajes o perforaciones en el último año-Acudir en ayunasAdemás las mujeres no deberán venir en periodo de regla.