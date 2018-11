***COMUNICADO***



JUDICIALIZA FGE A 2 SUJETOS POR SECUESTRO AGRAVADO



En rueda de prensa el @FiscalGerardoM informó de los resultados de las acciones de seguridad y la detención de 2 sujetos por hechos delictivos cometidos el 23 de noviembrehttps://t.co/RN5scAFbqU pic.twitter.com/dl8iAJgHCo — FGE Coahuila (@FGECoahuila) 26 de noviembre de 2018

El secuestro

En el lugar, el ese localizó el sitió vinculado al secuestro de tres personas, y en donde un de ellas fue asesinada.De acuerdo con el portal López Dóriga lainició una investigación sobre el hallazgo y el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, sostuvo que la fosa “es parte de la investigación del secuestro con privación de la vida”.Pero hasta ahora el fiscal no informó si se trata de un cuerpo o varios, los que pudieran estar en la fosa clandestina, pues no quiso ahondar en las pesquisas que se están llevando a cabo para no entorpecerlas.Por el momento, sólo se detalló sobre la detención de dos presuntos secuestradores -a quienes se les dictó prisión preventiva y oficiosa en el Centro Penitenciario de Piedras Negras-, y el rescate de las víctimas que se encontraban en la fosa.El operativo en el ejido El Moral continúa para descartar si hay más cuerpos aparte del que fue enterrado, después de haber sido torturado y ejecutado.

El secuestro ocurrió el pasado viernes 23 de noviembre, cuando los imputados llegaron en la noche al domicilio ubicado en la colonia Infonavit para secuestrar a tres personas, entre ellas una mujer.

Luego de que fuera reportado el secuestro, las autoridades implementaron un operativo conjunto para ubicar a las víctimas y los secuestradores, terminando alrededor de las 04:00 horas del sábado 24 de noviembre en el ejido El Moral, a donde fueron llevadas las víctimas.

En el despliegue táctico se rescató con vida a dos personas con diversos golpes en el cuerpo, al tiempo que se localizó sin vida a una persona del sexo masculino, quien presentaba huellas de violencia y una herida de bala en la cabeza.

