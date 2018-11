Elo salir antes de que concluya la jornada son temas que impactan en lay finanzas de las empresas, donde los empleadores deben cubrir los pagos, pero además los compañeros de trabajo deben hacer las actividades de quienes se ausentan.Faltar al trabajo para teneres una práctica a la que han recurrido; sin embargo, cinco de cada 10, con un rango de edad entre 18 y 24 años, son quienes faltan por este motivo; mientras que dos de cada 10 empleados, entre 45 y 64 años, recurren a esta medida para faltar.Para el 46% de los trabajadores en México, la razón principal para ausentarse un día es por el estrés debido a una alta carga de trabajo, según revela un estudio realizado por Kronos Incorporated.Cuando un compañero de trabajo falta, las actividades de ese día pasan a cargo de otra persona, donde el 55% de los trabajadores ve un impacto negativo cuando esto sucede, pues se incrementan sus tareas durante la jornada laboral.Con un mercado laboral en constante cambio, algunas empresas han recurrido a tomar medidas más flexibles en cuanto a su horario, donde el 53% de los empleados considera que se puede contrarrestar el ausentismo con esta estrategia, mientras el 45% ve como opción viable el trabajar desde casa de manera ocasional.En general, en las empresas que operan en el país, el porcentaje de impuntualidad alcanza el 70%, además de que ocho de cada 10 trabajadores tiene ausencias no planificadas, de acuerdo con un informe de OCC Mundial.El estudio de Kronos Incorporated, que se realizó a nivel global, demuestra que el 71% de los trabajadores en China se reportan enfermos cuando no es así, seguido de la India con 62%; Australia, 58%; Canadá y Estados Unidos con 52%; Reino Unido, 43%; México, 38% y con el menor ausentismo se ubica Francia con el 16%.Ante la posibilidad de incrementar las ausencias pagadas y se traduzca en una reducción en el ausentismo laboral, el 12% de los trabajadores en México considera que esta medida no mostraría un cambio, a diferencia del 15% de los empleados franceses, en donde el 45% de los trabajadores chinos consideran que sí tendría una diferencia.Finalmente, Jorge Hernández, CEO de Cucorent, considera que es conveniente que se haga una gestión de horarios para lograr una reducción de tiempos muertos, además es conveniente que se analice el tiempo de horas extras que se trabajan y saber si la empresa es rentable o si se necesita más personal.Seguro te interesa: