Nemo y sus amigos tienen un peligro menos: Grupo Modelo lanza anillos six pack libres de plástico

Como parte de susde, Grupo Modelo anunció el lanzamiento de un programa piloto en el empaque de, con su marca global Corona.A través de un comunicado, la compañía informó que los aros contarán con una base vegetal y serán elaborados a partir del residuo de procesos de alimentos y bebidas, así como de fibras biodegradables.Explicó que el objetivo de dicho proyecto es atender la necesidad de reducir el impacto ambiental en las playas generado por el plástico, lo cual colocaría a Corona como la primera marca de cerveza global en lanzar esta iniciativa.Al respecto, Pablo Ruiz Galindo, director de Comunicación de la cervecera, comentó que:En tanto, Clarissa Pantoja, directora de Corona México, señaló que las playas son parte importante para la compañía y para hacer frente al problema buscan soluciones que tengan un gran impacto en la industria, como anillos de fibras naturales en los six pack, que pueden convertirse en un nuevo estándar para reducir el uso del plástico.El grupo cervecero llevará a cabo este proyecto en conjunto con la asociación Parley for the Oceans, con la que comparte la misma misión de proteger los océanos."Corona es un gran aliado en nuestra guerra contra la contaminación plástica marina y compartimos el objetivo de eliminar el plástico para siempre, porque no podemos permitir el impacto tóxico que está causando", comentó por su parte Cyrill Gutsch, CEO fundador de la asociación.