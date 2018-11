Asteriscos 103

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

El tribunal electoral de Hidalgo suspendió la elección del PAN que se celebraría el domingo próximo para elegir dirigencia estatal. Un recurso presentado por Esbeidy Hernández detuvo la contienda por no existir paridad de género. La disputa es entre Prisco Manuel Gutiérrez, respaldado por Daniel Ludlow, y Cornelio García, impulsado por Asael Hernández, a quien se acusa de tener secuestrado al partido.Donde los trabajadores no soportan ya el ritmo hormonal de su jefe es en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde José Luis Romo gusta de solicitar pendientes a altas horas de la noche mientras el día se le va en casi nada, pero eso sí, muy selectivo, a su personal consentido lo deja partir a la hora que le venga en gana y son los “de abajo” quienes se tienen que fletar.Las delegaciones federales en Hidalgo seguirán operando, algunas se fusionarán, otras cambiarán de nombre, pero el personal seguirá trabajando, según Abraham Mendoza Zenteno, quien dice que no se convertirá en gobernador alterno, ya que la indicación es tener pleno respeto a las instancias estatales y municipales, por cierto, aún falta la aprobación de estas figuras en el Senado.Ganaderos de la región Actopan continúan molestos con el alcalde, Héctor Cruz Olguín, ante su negativa de instalar un centro de avistamiento para detectar a los depredadores que atacan a sus animales, como la familia de pumas que de 2017 a la fecha ha devorado 24 equinos, ya que para cobrar el seguro el siniestro debe dictaminarse en un plazo de 24 horas, de lo contrario no procede.Alumnas de diferentes planteles del Cecyteh se dicen preocupadas porque hace ya algunas semanas les pidieron datos para integrarlas a “Beca Mujer”, pero hasta la fecha nada de nada y cuando preguntan a los responsables solo contestan que no hay información. Ante la falta de respuesta, algunos temen que pudiera tratarse de becas fantasma con destino desconocido, como ya ha ocurrido.