AUDITORÍA EN PUERTA

Recibe Contralor nuevo nombramiento

Si los diputados panistas no son tapaderas, la investigación por la presuntas transas en la pasada administración municipal de Salamanca podría llegar a manos de la Auditoría Superior del Estado, a cargo deEl coordinador de los diputados locales de Morena,, ya adelantó que analizan solicitar una auditoría integral a la administración del ex alcalde, para que investigue las irregularidades denunciadas el lunes por la actual alcaldesa de ese municipio,Si los morenistas se animan, los muchachos del auditor Superior del Estado de Guanajuato tendrán mucha tela de donde cortar, pues dicen que las pruebas de irregularidades son más que evidentes, basta con que revisen un papel para encontrar las inconsistencias.Eso sí, si los diputados locales morenistas se animan a solicitar la investigación integral al gobierno de Salamanca, los resultados también dependerán de qué tanto los auditores de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realmente quieran hacer su trabajo, pues según comentan quienes han sido auditados algo ocurre que a veces no se revisa con la misma exhaustividad.Dicen que, curiosamente, cuando la autoridad a la que se investiga es panista parece que las reglas cambian y a veces son más “blanditos” para señalar las irregularidades, pero cuando se trata de un gobierno de oposición sacan todas lupas para observar y señalar hasta el más mínimo detalle.La investigación en Salamanca sería una buena prueba para los señores de la ASEG, pero antes habrá que pasar el primer filtro en el Congreso local; veremos si los diputados azules están dispuestos a aprobar que se audite al gobierno que encabezó el ex alcaldeAunque el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado,todavía no explica en cuáles áreas le pegará el recorte que viene el próximo año, sí será en gasto corriente o en obras. Lo que sí aclaran es que la reducción en esta dependencia no será de mil millones de pesos sino de “sólo” 531.En número redondos para este 2018 esta Secretaría, que hasta hace dos meses era de Obra Pública, cuenta con un presupuesto de mil 992 millones de pesos, y para el próximo año se contempla asignarle mil 461 millones de pesos.La diputada local panista,, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, consideró innecesaria la solicitud de los diputados, quienes por segunda ocasión y mediante un oficio le pidieron convocar a reunión de Comisión para revisar el tema de la Fiscalía General.Y es que legisladores de oposición consideran que Acción Nacional intenta ganar tiempo para evitar modificar la ley y permitir el pase automático del procuradora la Fiscalía General.Ningún diputado del PAN lo acepta en lo público, pero en lo privado ya reconocen que tienen intención de omitir los pasos y hacer la declaratoria automática. A nivel federal la declaratoria de la Fiscalía General de la República podría ser la próxima semana, de ahí sólo restarían a los diputados locales 30 días para hacer los cambios.El contralor municipalfue electo como coordinador de la Región III de la Alianza de Contralores del Estado de Guanajuato.La Alianza es un órgano colegiado que tiene entre sus objetivos principales la comunicación continua entre las Contralorías Municipales y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.