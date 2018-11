Aunque para el siguiente torneo, no podría descender porque tiene una diferencia de 37 puntos con el último lugar, que es Veracruz, León ya está en la posición 11 de la tabla porcentual, con 1.3176

Apertura 2018, el peor para la Fiera en los últimos cinco torneos

León volverá a entrenar hasta diciembre

Alistando el regreso de nuestro equipo, te presentamos el calendario de actividades para la pretemporada que iniciará en diciembre. ️#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/Q4d70QcchQ — Club León (@clubleonfc) November 29, 2018

Te puede interesar

León vuelve a posiciones que no quisiera estar:León tiene 112 ycon 108 puntos,con 107;con 99,con 19,con 95 ycon 75 unidades, éste posicionado en último lugar.Con dos entrenadores,en el que no logró entrar a la liguilla, por segunda ocasión consecutiva.y en éstos, León ha sumado 112 puntos, producto deen el Apertura 2016,en el Clausura 2017,en el Apertura 2017,en el Clausura 2018 yen ésteen los últimos dos años y medio.Para el siguiente torneo, el Clausura 2019, se definirá al nuevo integrante de Ascenso Mx, si es que el equipo afectado no paga 120 millones de pesos para quedarse en la Liga Mx, como lo hizo Lobos BUAP, al final del Clausura 2018. Por el momento,y volverán hasta el 6 de diciembre.donde tendrán entrenamientos de ese día, hasta el sábado 15.pero ahora en León, hasta el sábado 29.Hasta el momento, no se han anunciado partidos amistosos en la pretemporada de León.