Rivera dio el triunfo a Dorados

en el partido de ida de la final, pero Maradona no estará en el duelo de vuelta.En los últimos minutos del partido,, y mediante gestos le dijo que 'hablaba mucho'.Por esto,en el estadio Alfonso Lastras, que se disputará el próximo domingo.Aprovechando el remate de cabeza de Angulo, tras un tiro libre cobrado por Escoboza,En esta instancia ya no cuentan los goles de visitante, por lo que de quedar empatados en el marcador global, se tendrán que jugar los tiempos extras y de no haber un ganador, se irán hasta los penales.