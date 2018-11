Se va Ingrid de la tv y ahora Fernando del Solar regresa a la pantalla chica

"Empiezo el año que viene un programa nuevo, por las mañanas", afirmó.



"Lo único que les prometo es que el año que viene me van a ver en televisión", afirmó en una entrevista difundida por el programa Intrusos de Televisa.

Luego de quesorprendiera por abandonar la televisión y renunciar a, ahora su expareja,hizo un gran anuncio: regresa a la pantalla chica.Aunque no quiso dar detalles, pues aseguró que aún no ha firmado nada.no quiso revelar si el programa era para Televisa o para cuál televisora.cuestionó si el regreso sería con su exparejaaunque no lo creen posible.recordó que hace mucho tiempo ambos hicieron el programa