'Que no cumplen sus expectativas'

Los rumores de una relación entre el galán joven del momento, Diego Boneta, y Sofía Castro, no hacían más que crecer luego de que se les viera juntos en un concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional.Pero Diego Boneta puso un alto a las especulaciones y lo que llama la atención ahora son 'las fechas' en que lo hizo, pues la familia de Sofía Castro, la familia presidencial, ya se va del poder.En el canal de YouTube Chaleco.Com incluso se menciona que el atractivo de Castro era el poder y la influencia que la arropaban, y que Diego 'cortó' con la posibilidad de andar con ella 'sin temor a represalia alguna'.Otra impactante afirmación que hace es que el atractivo que tenía Sofía Castro se diluyó por la reputación con la que saldrá su familia.Diego Boneta cobró mucha fama con su interpretación de Luis Miguel en la bioserie, pero ha dejado claro que está soltero y 'que no ha encontrado a la mujer que cumpla sus expectativas', menciona el medio.Se volvieron noticia las apasionadas caricias y besos que se dio con Camila Sodi, pero al parecer la relación no llegó a más, luego hubo rumores de que salía con una actriz argentina y sobre Sofía Castro, que ahora también se terminan.