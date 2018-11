Los Tuzos van por el título de la Sub 15

Los Tuzos del Pachuca enfrentan a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo, es la final de la categoría Sub 15. La cita es este viernes a las 10:00 horas.



Los hidalguenses superaron al Atlas en la semifinal de la justa que organiza la Liga MX. Llegan como la mejor defensiva con 39 goles a favor y la mejor defensiva con solo diez anotaciones en contra.



Por su parte, Cruz Azul, tiene al goleador del torneo, Rodrigo Jhossel Huescas, quien terminó con 13 goles.



La Máquina definió el partido de semifinal por la vía desde los once pasos por 3-2 ante León.



Se espera un gran duelo entre dos de los mejores equipos de la fase regular.



El acceso al Estadio Hidalgo es gratuito. Las fuerzas básicas de los Tuzos están consideradas de las mejores de México, adjetivo que esperan hacer valer este viernes en la categoría Sub 15.