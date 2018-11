Ignorancia, proponer peleas de gallos como patrimonio cultural: Biofutura

LAMENTABLE



“Es muy lamentable que un servidor público como ese diputado se atreva a subir una iniciativa que atenta los derechos humanos (…) ignorancia es lo que denota, eso es lo grave y triste, que tengamos personas con este tipo de pensamientos que estén promoviendo estas actividades”.



“Sabemos que hay cosas muy importantes en Hidalgo como la biodiversidad, como la cultura que tenemos en danzas, huapangos, cosas que no están trasgrediendo los derechos y esas sí deben de ser tomadas como patrimonio”, acotó.

PELEAS NO CONTRIBUYEN A LA ECONOMÍA



No obstante, la asociación civil Biofutura contradijo el supuesto, al señalar que las peleas “no promueven nada de beneficio al estado, ni siquiera en materia económica”.

La organizaciónse pronunció contra la iniciativa para declarar las peleas de gallos como, al considerar que es un acto de “” que se propongan tales acciones en el Congreso local; argumentó que son actos queJonathan Job Morales García, quien preside la organización, señaló que la entidad hidalguense no debería ser portadora de “”.Expresó su rechazo a la iniciativa que ayer expuso ante el pleno el legislador del(Morena), Rafael Garnica Alonso, quien buscacomoAsimismo, subrayó que el nombramiento de patrimonio cultural no podría concretarse, ya que, situación similar a las corridas de toros, dijo Jonathan Morales.A la presentación de la iniciativa acudió la Asociación de Galleros que encabeza Javier Pelcastre, quien argumentó que las peleas de aves ofrecen empleo a quienes se dedican a dicha actividad.Por tal motivo, Morales García mencionó que la organización buscará, aunque no precisó una fecha. Asimismo, agregó que de ser necesario efectuarían marchas en coordinación con otras asociaciones civiles para evitar que aprueben la iniciativa.