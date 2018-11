Desconoce alcaldía cómo y cuánto han gastado en proyecto del río Tula

La administración de Tula, a través del gobierno estatal, pretende conocer el proyecto final del río Tula, los trabajos efectuados y el recurso aplicado, ya que hasta el momento no les han presentado información al respecto, declaró el alcalde Gadoth Tapia Benítez.



Hace un par de días, Benjamín Rico Moreno, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), revisó la obra del afluente a petición de los integrantes de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir.



Al respecto, Tapia Benítez comentó que solicitó al gobernador y al secretario de Medio Ambiente que atiendan la problemática que no es exclusiva de Tula, sino que afecta a la región.



Se dijo contento del acercamiento entre sociedad civil organizada y gobierno del estado para generar acciones coordinadas que den continuidad al proyecto una vez que se concrete el cambio a nivel federal.



El edil reiteró que ha sido insistente en incluir el proyecto de la planta tratadora y los colectores marginales para Tula, al igual que los parques lineales que se planean para las riberas del río.

También mencionó que existe interés de la ciudadanía y gobierno municipal por conocer "cómo se hará la recuperación de las áreas que se afectaron irresponsablemente. Razón por la que el municipio no ha otorgado licencias y no lo hará hasta tener un documento que dé certeza para la reforestación".



"Estamos pidiendo el proyecto final con la adecuación de no más tala de árboles y saber dónde harán revestimiento y dónde rectificación. Son cinco tramos, tenemos 19.2 kilómetros y se quiere saber dónde se hizo revestimiento, que es la parte baja del tramo cinco; donde no se hizo nada es en el tramo dos".