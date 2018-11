Reitera Fayad: no será oposición de gobierno de López Obrador

"Llegó el momento de cambiar el chip, que significa hacer lo que se tenga que hacer para que a Hidalgo le vaya bien y el gobierno estatal trabajará de la mano con Andrés Manuel López Obrador para que a los hidalguenses y al estado nos vaya bien".

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, reiteró sua las, quien tomará posesión en dos días. Enfatizó que durante el nuevo sexenio, él no será oposición.Durante su participación en el acto protocolario por la inauguración del puente vehicular de Teocalco, Fayad Meneses informó que élcomo otros gobernadores han anunciado, ya que él no es contraparte, sino que también es gobierno.Recalcó que como gobernador de Hidalgo tiene la responsabilidad decon el gobierno federal porque no gobierna para su partido ni para otros, sino con todos y para todos, situación que espera que también realice López Obrador.Mencionó que entre las muchas coincidencias que tiene con AMLO,: obras de continuidad, de mantenimiento y de alto impacto; las cuales serán incluidas en el presupuesto de egresos 2019, afirmó.En cuanto a obras de continuidad, señaló que habló con Andrés Manuel durante su última visita, sobre los proyectos que fueron prometidos y aquellos que ya comenzaron.El segundo punto contempla dar mantenimiento a lasque tienen disponibles para no dejarlas perder ni se conviertan en problemas futuros.Respecto a obras de modernidad, afirmó que el gobierno del estado propone que Hidalgo sea sede de un proyecto que beneficiará a todos los mexicanos: la; laboratorio en el que, a través de un haz de luz, se realizan estudios en los diferentes materiales existentes, lo que ayudaría a todas las industrias del país.En ese tema, ofreció que la entidad aportará lasque se requieren; incluso, en caso de que no se instale en Hidalgo, Fayad Meneses afirmó estarpara que elReiteró la importancia del proyecto para generar desarrollo económico, social y proyectar a emprendedores.