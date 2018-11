Diputado de Morena propone declarar patrimonio cultural peleas de gallos en Hidalgo

Esta mañana Rafael Garnica Alonso, diputado local de Morena, presentó una iniciativa para declarar a los combates de aves como patrimonio cultural inmaterial del estado de Hidalgo.



Esto a fin de reconocer y proteger esta actividad, la cual se sumaría a la charrería. Ambas actividades, junto con las corridas de toros, han sido cuestionadas por grupos pro animalistas de México y en la entidad.

De acuerdo con Javier Pelcastre, presidente de la Asociación de Galleros de Hidalgo, las aves de combate nacieron para pelear, ya que “esa es su misión”, declaró.



Esto tras asistir con un grupo de galleros al Congreso de Hidalgo para presenciar la propuesta del diputado del distrito Apan.

“El gallo de combate nació para pelear y esa es su misión, así como los demás animales tienen otra finalidad... (por ejemplo) los animales para carne son para consumo humano, las mascotas son para que las tengamos en el hogar, así todos los animales tienen una misión”, expresó.



Sin precisar cifras, el líder gallero señaló que la pelea de aves da empleo a muchas personas. “Cuando a mí me cuestionan por qué defiendo a los gallos, yo les digo que primero defiendo el empleo... si el gobierno no tiene la capacidad de generar empleos, que no quite los que ya existen”, declaró.