Es un 'elefante blanco' Parque Bicentenario y le destina gobierno de Guanajuato $50 millones

También para los Pueblos Mágicos

Y otros 12 a Xonotli

Pese a ser señalado como unrecibirá el siguiente año un presupuesto de, de acuerdo al proyecto delque presentó laEsta partida de recursos es mayor a la otorgada este año, que fue delo que representa un incremento de 7.28%.El dinero público erogado para elun promedio de 57 millones 402 mil 502 pesos por cada ejercicio fiscal.Cada mes se requirieron para la operatividad delCon base en los paquetes fiscales aprobados desde 2012 se pudo conocer la cantidad de recursos autorizados para el organismo que está asignado a la Secretaría de Turismo del Estado.Dichos recursos se entregaron bajo el concepto de ‘Transacciones otorgadas a entidades paraestateles no empresariales y no financieras para el gasto corriente’.Por ejemplo, en 2012 se autorizaron 70 millones de pesos para el ‘Fideicomiso de Inversión y Administración’ de dicho organismo.Un año después, 2013, el recurso aprobado cayó drásticamente a 32 millones de pesos, es decir 54.2 % menos que el año anterior.Pero los siguientes dos años, 2014 y 2015, el recurso volvió a aumentar al destinar 70 millones de pesos en cada ejercicio fiscal.En 2016 otra vez bajó y se entregó en dos conceptos, el primero por 46 millones 605 mil 840 pesos para ‘Transferencias , asignaciones, subsidios y otras ayudas’, así como 20 millones de pesos para la ‘Exposición del Automóvil’ montada durante este año.Finalmente, en 2017 y 2018 se asignaron 46 millones 605 mil 840 pesos en cada ejercicio fiscal.De aprobarse el Proyecto de Paquete Fiscal del 2019, los recursos para algunos de losse incrementarán ligeramente en comparación con 2018.En total se tiene proyectado un recurso de 24 millones 254 mil 730 pesos que serán aplicados en obras deEl mayor recurso se aplicará en Pozos a través de dos conceptos, ‘Desarrollo Turístico de Mineral de Pozos’on 6 millones 454 mil 730 pesos y ‘Restauración de Antigua Abasto’, por 2 millones 500 mil pesos, en total 8 millones 954 mil 730 pesos.En Salvatierra se proyectan 8 millones de pesos para acondicionamiento de la ‘Imagen Urbana’; de igual forma en Jalpa de Canovas se solicitaron 5 millones de pesos.Por último, se pidió aprobar un recurso de 2 millones 300 mil pesos para las mismas acciones anteriores pero en el Centro Histórico de Comonfort.Cabe señalar que de 2012 a 2018, el recurso total destinado para el desarrollo turístico de los Pueblos Mágicos de la entidad alcanzó los 235.6 millones de pesos.recibirá el próximo añode acuerdo al proyecto del Paquete Fiscal 2019.Esta cantidad es prácticamente la misma que se otorgó para el ejercicio fiscal 2018, cuando se asignaron 12 millones 910 mil 228 pesos, apenas 121 mil 200 pesos menos.Históricamente se han destinado partidas presupuestales al PAX de 2014 a 2018 por un total de 74 millones 415 mil 50 pesos.En 2014, recibió 6 millones de pesos; en 2015 subió a 22 millones 337 mil 48 pesos, 272.28% más. Para 2016, sólo 20 millones 682 mil 528 pesos.La cifras siguieron bajando en 2017 y 2018 cuando se entregaron 12 millones 485 mil 245 pesos y 12 millones 910 mil 228 pesos, respectivamente.Con la llegada de la nueva administración estatal a cargo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los cambios en la estructura del PAX comenzaron desde el primer mes de su mandato.El 31 octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato que el Parque estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y dejaría de pertenecer a la Secretaría de Educación.El pasado 4 de noviembre, una investigación de am reveló que directivos del PAX pedían sobormos a los agricultores que habían firmado contratos para utilizar las tierras.Según los afectados, el anterior director general les pedía mil pesos de ‘moche’ por cada hectárea de tierra que ocupaban.Además, se informó que funcionarios actuales ‘dobleteaban’ puestos.