“Creemos que las personas deben recibir un salario digno y que no esté cercano a las tentaciones para la corrupción, un Ministerio Público, un Juez debe recibir un salario apropiado, de lo contrario vamos a tener ineptitud y corrupción”, apuntó.

Ley anacrónica



“Morena se empeñó en sacarla, es una ley anacrónica, completamente descontextualizada y prueba de ello es que aunque ya se publicó, está recibiendo críticas y amparos por todos lados”.

Reviven ley

Pide consensos



“Sí nos interesa mucho y nos preocupa que se tome este tipo de decisiones, aplicar esta Ley de Remuneraciones, considero que quizás deberían de consensuar un poquito más este tema para no verse perjudicados los compañeros del Poder Judicial”.



“Se habla de una transgresión al Poder Judicial Federal donde obviamente ellos mismos son los que van a resolver sobre si es constitucional o inconstitucional esta Ley de Remuneraciones, si les aplica la disminución o no, pero no creo que se vaya a quedar en esta línea de discusión”, expresó el dirigente de los abogados.

Ve salario alto... y pocos resultados



“Para nadie es un secreto que a pesar de los salarios enormes que tienen, la justicia en México es una cuestión bastante extraña y son pocos los que pueden acceder a ella, a pesar de los terribles salarios que tienen, yo no veo que haya una correlación entre salarios y autonomía o disposición a garantizar la justicia”.

Buenos abogados



“Y yo no he visto nunca que jueces ni magistrados, ni la gente de Derechos Humanos, haya interpuesto jamás un amparo que hable de violación de los derechos humanos por ejemplo, de la mayor parte de los mexicanos y mexicanas que ganan muy por debajo de los niveles de bienestar”, expresó.



“Yo espero que puedan entender la gran brecha de violencia estructural que generan con sus salarios, ojalá reflexionen. Si se quieren retirar que se retiren, están en su derecho, habrá quiénes sí piensen que un salario de 105 mil pesos es muy buen salario y seguro hay muchos buenos abogados de muy buen nivel que aceptarían ganar así”.

Lamenta decisión



“¿Cuánto tiene que ganar una persona?, eso lo tiene que determinar un Comité que sepa del tema, la remuneración no depende de un estado de ánimo ni de una ocurrencia, depende de criterios técnicos y esto lo tiene que fijar gente técnica, porque no puedes afectar a un juez, a un administrador, gente tan especializada que requieren las instituciones de este país para salir adelante y que en muchas ocasiones han hecho un gran trabajo”, manifestó.



“Y yo creo que es un tema que va a prosperar y le van a dar para atrás a esta ridícula ley que sacó Morena sin querer modificar nada de lo que se tenía que hacer y ellos están en todo su derecho como cualquier otro ciudadano de ampararse”, dijo.

Viola la ley, coincide abogado



“Se trata de un amparo contra una ley que a todas luces es violatoria de la independencai que debe tener el Poder Judicial en término de los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, considero que es un parteaguas dentro de la historia porque de alguna manera hay una invasión de parte del Poder Ejecutivo y Legislativo”, dijo.

Remuneraciones



“Cabe destacar que definitivamente hay un sentir por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, tanto de jueces de distrito como magistrados de circuito en atención a que precisamente esta ley de Remuneraciones invade la esfera de independencia de la administración pública puesto que es un poder aparte el cual se configura y se sujeta por las propias normas de la ley orgánica del Poder Judicial y en todo caso las remuneraciones son facultad de parte del propio Consejo de la Adjudicatura Federal”, explicó.



“Estos amparos promovidos por los propios jueces y magistrados tienen el principio de relatividad de las sentencias, esto es que cada Juez y Magistrado tendrá la posibilidad de ejercer por propio derecho y que en el caso de expedirse una sentencia de amparo le será afectado a quien lo haya promovido”, señaló.

TODOS VEN:

No dara autoridades como los, solo fomentaría la, señaló Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal.Esto luego de queinformó que jueces y Magistrados presentan solicitudes de amparo ante varias reformas que les ponen límites a sus salarios, contempladas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y otras disposiciones.Recordó que contiene muchas cosas, incluso hablar del Distrito Federal cuando ahora se llama Ciudad de México.Romero Hicks señaló que esta ley ha tenido un largo trayecto, que comenzó en 2002, cuando el entonces diputado federalEn 2008 tuvo lugar una reforma constitucional para que nadie pudiera tener un salario superior al Presidente de la República y se esperó hasta 2011 para hacer la reglamentación correspondiente, por parte del Senado. Pero no se concretó.Ahora es revivida esta Ley por el diputado de Morena Pablo Gómez, pero Romero Hicks considera que resultó publicada con múltiples defectos.Jorge Marcelino Trejo Ortiz, Presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería dialogar más para no perjudicar a jueces y magistrados del Poder Judicial.La creación de una ley como la de Remuneraciones que señala que no permite que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República y ha causado que jueces y magistrados hayan pedido un amparo en contra, es algo que preocupa a Trejo Ortiz.No hay relación entre los altos salarios de jueces y magistrados con la justicia que se imparte en México, señaló la senadora de Morena, Antares Vázquez.Recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se puso como tope salarial 108 mil pesos y que hay mexicanos que sobreviven con 4 mil pesos.Agregó que el próximo Gobierno adoptará otras medidas de austeridad, como reducir el número de Delegados Federales.El coordinador de los diputados federales guanajuatenses, Jorge Espadas Galván se dijo en contra de que se pretenda poner un límite a los salarios de jueces y magistrados.El legislador aplaudió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevara el caso a la Suprema Corté de Justicia de la Nación, ya que considera que la Ley de Remuneraciones es inconstitucional.La ley de Remuneraciones y reformas que impiden a jueces y magistrados tener un salario mayor que el Presidente de la República viola la Constitución, señaló el abogado José Arrache Mujíca.Estas determinaciones de la ley de remuneraciones son contrarias a los artículos 103, 105 y 107 pues violan la independencia y la autonomía del propio Poder Judicial de la Federación, por lo que consideró natural que los afectados se amparen.Además de invadir la independencia de la administración se debe tener en cuenta que las remuneraciones son facultad del propio Consejo de la Judicatura Federal.