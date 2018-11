Incrementa atención en Cruz Roja aunque no todo es por violencia

“No puedo decir que todo sea por los índices de violencia, ese puede ser un factor, pero nosotros participamos en todo (...) obviamente si hay más por cuestión de seguridad, sobre todo en ciertos municipios donde para todos es sabido que es más marcada esta problemática, como es por los Apaseos, la zona de Salamanca, que han tenido una incidencia mayor”, dijo.



“Siempre estamos en alerta, previendo y confirmando los hechos con la intención de no caer en riesgo, eso forma parte de nuestra prevención”, puntualizó.

Este año, latuvo un incremento de entrecomparado a cifras de 2017, y una de las causas es la inseguridad, indicó el director, Guillermo Franco Curana.Señaló que la Cruz Roja no acude al 100% de los casos de violencia, pues comparte los servicios con otras corporaciones de auxilio, sin embargo el 85% de los servicios pre hospitalarios que se brindan en el estado, son por personal de la institución que preside.Franco Curana indicó que mantienen la capacitación de su personal con el curso Acceso más Seguro, para evitar se vean dañados cuando atienden algún reporte o servicio, y sepan como actuar ante cualquier problema.Recordó que hace algunas semanas, un paramédico defue asesinado cuando hacía entrega de apoyo humanitario, por lo que buscan cuidar de la mejor manera a su personal, y han exigido la seguridad por parte de dependencias de gobierno.Enfatizó que en Guanajuato no han ocurrido hechos de alto impacto en contra de, aunque han llegado a recibir llamadas de amenaza e intento de extorsión en los municipios deel mismo día y a la misma hora.Dijo que al reportar este hecho a la sede nacional, supieron que la misma situación de llamadas de amenaza había sucedido un día antes en el estado de Michoacán, sin embargo estos hechos no tuvieron mayores consecuencias.