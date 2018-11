Seis años de encuestas

Seguridad, la tarea pendiente

En abril de 2017 la oficina de lapidió a la empresaque realizara unapara preguntar si sería benéfico o perjudicial para la imagen dedetener a los exgobernadores prófugos acusados de corrupción y si éste debía hacer cambios en su partido, el, envuelto en una profunda crisis por la pérdida de poder territorial. También se buscaba saber qué tanto había afectado a la imagen presidencial el desempeño de losaprobadas al inicio del sexenio. Ese sondeo fue tan solo uno de losque mandó aplicarpara consultar temas tan diversos como la, entre muchos otros.El diario El País solicitó alas encuestas aplicadas durante la actual gestión, pero sólo consiguió los cuestionarios aplicados. La oficina delclasificó como reservados los resultados de los sondeos hasta finales de 2018 —una vez que— porque darlos a conocer antes podría afectar las. La reserva fue avalada por el, el órgano que determina los alcances del acceso a la información en el país. De la información entregada se desprende que elcontrató apara realizar los estudios de opinión con un costo de(unos 19 millones de dólares). Entre las compañías figuran firmas como, yEn una revisión hecha a los cuestionarios sobresalen las preguntas enfocadas a la. Por ejemplo: se cuestionó a los entrevistados si estaban enterados de que el, estaba acusado de un desvío multimillonario de recursos; si la, fue mérito delo dey si debía ser extraditado; y si sabían que el, se encontraba prófugo de la justicia., se consultó. También se preguntó si laPara, director de, una empresa dedicada a la medición denunca hizo caso a los resultados de sus propios estudios. “Este Gobierno ignoró a la opinión pública, no gobernó con ella y basta ver cómo están los niveles de aprobación presidencial”, afirma. En temas como, lao las reformas estructurales eran incomprensibles las decisiones de comunicación del presidente. A diferencia de sus antecesoresque muchas decisiones las adaptaban a los resultados de las encuestas,parece que siente cierto orgullo de haber tomado decisiones que representaron un alto costo. “No deja de sorprenderme esta indolencia e indiferencia con los temas de opinión”, expresó.Peña Nieto ignoró resultados de encuestas de opinión pública. Foto: EspecialUna de las primeras preguntas que realizaron los encuestadores contratados porfue para saber si eldebía darle. A ese tema le siguieron preguntas sobre el, que en esos meses catapultaba la imagen de. Laquería saber si el acuerdo era visto como uno un trabajo conjunto de los partidos políticos. Pronto llegarían a los cuestionarios temas como la. “¿Usted cree que se debe abrir por completo el sector energético a la inversión privada para que se modernice, sólo se debe permitir la inversión en algunos proyectos o no se debe permitir?”, se cuestionó.En septiembre de 2013 lay laeran los principales problemas del país, se expone en un estudio cualitativo., se resalta en el documento. Lacomenzaba inquietar a los asesores de. El mandatario tenía en ese entonces una, muy por debajo de la que gozópara el mismo periodo (70%) y de la que tuvieron los expresidentes panistas(62%) y(64%). Años después la aprobación tocó niveles más bajos (15 puntos,) recuerda, tras el. “Eso se llama crisis política y en muchos países de la región significaba casi la renuncia al cargo, pero aquí era un número más”, cuestiona.Al cumplir el primer año de gobierno, a principios de diciembre de 2013, se preguntó a los mexicanos qué es lo que había hecho mejor como. En las opciones de respuesta se mencionaba: los. Cada año se cuestionaba sitenía las riendas del país o si las cosas se le estaban saliendo de control.El caso de Ayotzinapa fue una de las mayores polémicas de este sexenio. Foto: EspecialEn un estudio cualitativo realizado a finales de 2013 se hacía énfasis en que el. Después de la captura del, la firma expone que las teorías del complot y la desconfianza hacia el gobierno eran mayores que el reconocimiento de acciones en materia de. En otra encuesta se preguntó si la, considerado el sucesor de la organización de, se debía al trabajo de inteligencia de las. “El Licenciado cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y lavado de dinero, ¿usted cree que el Gobierno debe permitir que se lo llevan o debe ser juzgado en México?”.El tema deha estado presente en las consultas durante los casi seis años de esta administración. “En su opinión, para resolver el problema deen el país, ¿a qué debe darle prioridad el gobierno: al combate frontal contra el crimen organizado o acciones en materia de salud, educación y empleo para prevenir el delito?”, se cuestionó en abril de 2017. Las firmas también sondearon si consideraban que loshabían llegado ya a la, qué tanta presencia delhabía en las, y si para reducir elhabía queo se tenía queUna de las crisis más fuertes del sexenio fue lay la cuestionada versión de la Fiscalía sobre su paradero. En los estudios aplicados se preguntó a los mexicanos en 2015 si estaban enterados del caso, si sabían que uny si un año y medio de indagatorias por parte del GIEI era tiempo suficiente para tener conclusiones sobre el caso. “Con lo que sabe o ha escuchado dígame, ¿usted cree que los hallazgos del Grupo de Expertos ayudaron o no ayudaron para resolver el caso de los normalistas?”. El año pasado se volvió a tocar el tema en los sondeos para consultar a los ciudadanos cuál seguía siendo el problema más grave del país: si la corrupción, la seguridad, el desempleo, la desigualdad o el caso Ayotzinapa.