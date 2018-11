¿Ley seca por toma de protesta de AMLO? En estos estados no habrá

Ante la toma de protesta dela mayor parte del país no tiene previsto aplicar para el próximo sábado 1 de diciembre la conocidapero algunas localidades determinaron que sí realizarán la prohibición.la Secretaría de Salud local giró un oficio en el que anuncia la aplicación de la medida desde las 00:00 y hasta las 23:59 del sábado, debido a los artículos 4, 18 y 31 del reglamento de la Ley de Salud del estado en materia de control sanitario y que deberá de ser acatada por los diferentes ayuntamientos.la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del estado decretó que la prohibición de venta de alcohol será las 03:00 de la mañana a las 18:00 de la tarde en todo el estado.Sin embargo, algunos municipios también adoptaron la prohibición como el caso dedonde laindicó a través de la dirección de Fiscalización y Reglamentos que sí habrádesde las 00:00 del día primero de diciembre y hasta las 23:50 del mismo día.Otro caso es el dedonde la alcaldesa Maki Ortiz anunció que sí se aplicará la "ley seca" el próximo sábado cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia del país.En contraste, los estados que anunciaron que no habrá prohibición son: Sonora, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Baja California Sur, Chihuahua, y en Tabasco.El gobierno deinformó que no aplicará la ley seca, pero cada municipio estará en libertad de decretar o no la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.