Mi mamá se le caía algo y decía mie..., era educada, dice Elena Poniatowska y critica a Taibo II

"A mi mamá se le caía algo al suelo y decía mierda, era la señora más educada sobre la tierra. Son cosas que se le salen a uno, yo creo que él y su familia está dolidísimo y si alguien ha hecho mucho por la lectura en México es Paco Ignacio Taibo II, ojalá y esto se recomponga para que él siga en el puesto".

criticó y lamentó las expresiones deno obstante, confió en que la situación se recomponga para que el también escritor pueda dirigir elcomo lo propuso eldijo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que sí para el lunes el Congreso no había aprobado la llamada "Ley Taibo", López Obrador emitiría un edicto nombrándolo encargado de despacho del"Sea como sea se las metimos doblada, camarada".indicó que son lamentables las expresionesporque es un autor a quien quiere y admira. Pero "es muy grave que se haya expresado [así], creo que ya dio una disculpa, tienen que darse cuenta que ese lenguaje no puede regir a los servidores".La autora de novelas como "Tinísima" y "La Noche de Tlatelolco", entre otras obras, acudió ala acompañar a la activista Jesusa Rodríguez, quien rindió protesta como senadora de la República.Poniatowska señaló que ella reconoce sus méritos, pero rechazó que un error así, de palabra o boca, dañe el futuro del, no obstante dijo que su nombramiento depende del Presidente no de la oposición que ha pedido que se retire dicho nombramiento.