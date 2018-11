MEDICINAS, LUPA

*** MEDICINAS, LUPAAhora que el Gobierno del Estado lanzó hace unos días la nueva licitación para la compra y surtido de medicinas para 2019, el gobernador Diego Sinhue declaró que buscará que Transparencia Mexicana y otros organismos ciudadadanos vigilen que la adquisición sea transparente, legal, que no deje dudas.*** TAREA PARA MARISOLLo que urge es que Diego formalice esa buena intención de poner una “lupa fiscalizadora”. Lo conveniente hubiera sido desde la elaboración de las bases de la licitación internacional, ya no fue así pero aún están a tiempo de hacerlo. Ahí está una tarea para la titular de Transparencia, Marisol Ruenes.*** ASEG INTERVENGALo que sí pueden hacer ya es lo que planteó la diputada local del Verde, Vanessa Sánchez: que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) vigile todo el proceso de adquisición y entrega. Se espera que en la siguiente reunión de la Comisión de Hacienda se tome un acuerdo en ese sentido.***DIEGO Y LA PUBLICIDADEl gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya le contestó a los diputados locales de las comisiones unidas de Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales que le pidieron un informe sobre las acciones tomadas para regular la asignación de la publicidad oficial y atender así las observaciones que le hiciera en mayo pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Gobierno del Estado.*ESCUETA RESPUESTAPero pues en el oficio del que dieron cuenta ayer en el Congreso el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, les responde escuetamente que el tema está regulado en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y que la Ley de Contrataciones Públicas exceptúa a los servicios de publicidad. También les recuerda que el artículo 134 constitucional les marca que administren con economía y honradez.*IGNORAN A LEGISLATIVOCon el rollo jurídico ignoran lo que el Legislativo (no el Verde) les cuestionó: ¿Qué están haciendo y qué van a hacer en el ejercicio fiscal 2019 para evitar las observaciones de que el gasto de publicidad es discrecional, poco transparente y datos insuficientes para justificar el gasto millonario en ese rubro?*VERDE, A LA CARGALa diputada coordinadora del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, retomó el tema ayer en comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación para solicitar que el Gobierno de Guanajuato entregue un informe específico sobre las acciones implementadas por las observaciones de la CNDH por el gasto en publicidad. Lo que acordaron fue pedirle ooootro informe y esperar tres días a ver si detallan su política de propaganda.***CONSEJO MIGRANTEEl titular de la nueva Secretaría del Migrante, Juan Hernández, fue a Los Ángeles y ya levantó “polvadera”. Fue a decirles a los paisanos que afinen sus propuestas para armar el nuevo Consejo.*NOMBRES, NOMBRESLa migrante Lucero Amador señaló que en la reunión con Juan no se quedó en nada concreto, pero pa’pronto el subsecretario, don Ángel Calderón, llamó a líderes migrantes para pedirles que les enviaran ya las propuestas de nombres porque el Secretario debía presentar esta semana la lista al Gobernador.*FALTA DE RESPETOEl Consejo actual termina el próximo 31 de diciembre, por eso Lucero reclamó: “Me parece una falta de respeto que pida una lista de último minuto sin que nos dé tiempo de analizar quién nos puede representar”. El abogado migrante leonés, Omar Silva, se sumó a pedir que haga una convocatoria con reglas claras.*** ‘LA WERA’ Y EL YERNO DE TRUMPAl conocerse que Jared Kushner, el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, recibirá la Orden del Águila Azteca, el mayor reconocimiento que México otorga a un extranjero, entre las que reclamaron está la senadora e integrante del Comité Nacional del PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso. Los mandó a consultar Wikipedia para conocer los méritos que se deben tener para tal condecoración.*LA VERGÜENZALa leonesa tuiteó así: “Me parece una total falta de respeto para nuestro país esta decisión, vergüenza que a unos días de terminar su mandato @EPN siga cometiendo estos errores que nos lastiman a todos los mexicanos. No cabe duda que la comunidad mexicana en USA sigue siendo invisible para él”.Bernardo en la FILEl asesor de Seguridad del Municipio de León, Bernardo León Olea, participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en el panel sobre “Gobiernos locales y ciudades seguras”, promoviendo el modelo de Justicia Cívica que se ha puesto en marcha en León. Ojalá el ex Comisionado de Seguridad en Morelia pueda regresar otros años a la FIL a presumir los resultados.Bernardo reconoció en tuiter a Diego Sinhue y a Claudia Sheinbaum por incluir en su estrategia la propuesta de despenalizar algunas conductas y atenderlas vía la justicia cívica y el trabajo comunitario.