Corredor Industrial

Un grupo de 19 PyMes de Guanajuato han comenzado a comercializar sus productos en Estados Unidos a través de Amazon.En septiembre pasado una comitiva de empresarios invitados por la Cofoce, de Luis Rojas Ávila, realizó una visita a las oficina central del gigante en línea -ubicada en Seattle Washington-, donde se aprovechó la oportunidad de compartir en corto las propuestas más interesantes que tiene Guanajuato en sectores como el calzado, marroquinería, dulces, bebidas alcohólicas y alimentos procesados.Ese fue el antecedente para lograr que en la actualidad estas primeras 19 empresas del estado comenzaran a ofrecer sus productos por medio de Amazon.El proyecto es seguir sumando a nuevas marcas locales para que vendan en México y el extranjero por medio de esta plataforma, sin embargo a ese plan se sumarán los que comiencen a subirse a eBay.Ayer, la Cofoce presentó eXporta Digital un proyecto que es parte de sus estrategias 4.0 que buscan sumar a más empresas al Cross Border eCommerce.El plan será trabajar de inicio con 50 empresas que ya tienen experiencia en venta en línea con alcance nacional, en Cofoce ya comenzaron a realizar un diagnóstico digital, por sectores y con importantes empresas exportadoras para definir qué estrategias aplicar en cada una de ellas.Un dato importante es que en la actualidad 1,300 empresas en Guanajuato tienen presencia en el extranjero, por eso la importancia de invitar a un mayor número de marcas, pues las oportunidades son amplias.Un punto clave en el proyecto será la creación de Redes de Experiencia Digital en donde concentrarán a empresas de un mismo giro para identificar oportunidad de mercado en países como Estados Unidos y Canadá, al estar agrupadas podrán reducir costos y ofrecer una oferta integral de productos para venta en línea.En concreto comenzarán con una capacitación, para luego realizar una consultoría y la tercera etapa será de la consolidación; con la incursión en marketplace global buscando tener empresas micromultinacional, quien estará de cerca en el proyecto es Samuel Lara Sánchez, director de Transformación Digital eCommerce de Cofoce.Platicando con Xavier Aguirre, gerente de Desarrollo de Negocios y Exportaciones eBay LATAM, compartió que ya registraron a las primeras empresas de Guanajuato en su plataforma, son alrededor de 10.Y con la alianza que ahora tienen con la Cofoce el plan es que vayan sumándose más marcas, aunque aclara que el reto no es sumar cantidad, sino calidad, por lo que antes de que una empresa suba a la plataforma la ayudarán para que realmente su presencia sea duradera.Ropa, confección, calzado, accesorios, repuestos de automóviles y coleccionables, son de inicio los tipos de productos que han encontrado que de Guanajuato tendrían más oportunidad para ofrecerse en eBay.De acuerdo a Aguirre tienen un potencial de 177 millones de compradores y alrededor de 190 mercados a los que las empresas de la región pueden venderles.Los principales errores que cometen los emprendedores o empresarios a la hora de querer vender sus productos son: no contar con anuncios profesionales como un título relevante, usar palabras claves y fotografías de buena calidad, además de no tener claridad en el texto que utilizan en inglés.Todo producto que no sea perecedero o alcohol tiene una oportunidad en eBay y en las ciudades que más concentración de ventas tienen son Ciudad de México, obviamente, seguido de Nuevo León y Jalisco.Para finalizar le compartimos que Mazda presentó su nuevo modelo Mazda3, nos enteramos de forma extraoficial que no será manufacturado en Salamanca, esto al menos no de inicio, la idea es que primero salga de su planta en Japón y entre febrero o marzo que comience a producirse en su factoría de Salamanca.Una vez que se realicen las adaptaciones necesarias en su planta guanajuatense, ahora si podrán armar el primer auto de la séptima generación de Mazda desde México.