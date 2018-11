Prefieren el empleo por la libre

Prefiere 'dinero a diario'

Hay más informalidad que empleo en empresas

Menos horas, más libertad



“Me gusta más el comercio se me hace más fácil, por no estar encerrado”, en esto radica el cambio de mayor importancia, detalló José Alberto.

SIGUE LEYENDO:

Ende las personas ocupadas lo están en elAl mes de septiembre de 2018trabajaron en esta condición así lo muestra laEl salario, los horarios y las condiciones laborales están entre las causas por las que algunos han optado por este perfil.A los 14 añoscomenzó a trabajar como preliminar de calzado en una fábrica, trabajo que conservó durante cuatro años. La formación dequedó en primaria, porque no le gustó la escuela dijo; por ese entonces el sueldo que recibía era decantidad que no le alcanzaba.Después de cuatro años decidió probar suerte en el, así que montó un puesto de papas fritas en la zona industrial de, con el que tiene cerca de tres años. En este giro le va mejor en el tema económico detalló Jonathan, “en el comercio tienes dinero a diario”, eso es lo que más le gusta. La familia del joven es comerciante de ropa.A diario trabaja siete horas, comienza a la una de la tarde cuando la gente de las fábricas sale a comer, su jornada la termina a las siete. Sus actuales ingresos le permitieron comprar una camioneta en la que traslada su triciclo comercial.Algunos prefieren dedicarse al comercio informal por el flujo diario de dinero. Foto: Silvia MillánLa, considerando que al tercer trimestre de este año los puestos formales sumaronEntre la formalidad y la informalidad existe una diferencia de, de acuerdo con laA nivel nacionalse ubica en el octavo lugar en este rubro, por debajo deEn el País solopresentaron reducción de empleo informal durante, entre elloscon porcentajes por arriba delSi bien en este periodo la ocupación informal rebasa al trabajo fijo, en comparación con las cifras del mismo periodo pero dese redujo en, un porcentaje delTras su despido en una fábrica de botas,optó por cambiar de giro para atender un carrito de mariscos.El joven, de 21 años, tiene tres años preparando alimentos, su experiencia como embarrador de cortes nada tiene que ver con su actual actividad.De su empleo en laseñaló que las jornadas de 12 horas diarias fueron parte decisiva para salirse de este sector.En su anterior trabajo entraba a las ocho de la mañana y salía hasta las ocho de la noche; su actual actividad lo hace sentir más tranquilo. La jornada comienza a las once y termina a las seis, del sueldo dijo “no está tan mal”.A futuro no descarta la posibilidad de independizarse, igualmente para instalar un negocio como el que actualmente atiende.