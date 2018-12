“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, abrió un procedimiento por las declaraciones emitidas”, señalaron en comunicado.

'¿Para qué demonios está el VAR?', preguntó 'Chava' Reyes; VAR con v de vergüenza, dijo Cristante

En los partidos del jueves, los entrenadores de, respectivamente, hicieron declaraciones en contra del VAR y ahora son investigados.Tras los partidos de ida de cuartos de final, los entrenadores de los equipos cuestionaron para qué estaba el VAR y ahora la Comisión Disciplinaria comenzó la investigación.Tras el partido ante Rayados de Monterrey, el entrenador de Santos se molestó yy se fue en contra de Luis Enrique Santander.

“A Santander le avisan, pero sigue 'montado en su macho', porque no va ni a revisar la jugada, cuando es una mano separada dentro del área”, declaró.



“No están para corregirles, por eso lo asisten y no aprovechan la tecnología. Les diría que dejen de comer o tomar para no distraerse”, aseguró.

Comunicados

Miguel Herrera

La Comisión Disciplinaria Abrió Investigación de Oficio https://t.co/kfoqMo8MZE pic.twitter.com/VtV8bEJ1eA — FEMEXFUT (@FMF) November 30, 2018

Hernán Cristante

La Comisión Disciplinaria Abrió Investigación de Oficio https://t.co/OLrSuIG4H2 pic.twitter.com/9nyvjLnCR9 — FEMEXFUT (@FMF) November 30, 2018

Salvador Reyes

La Comisión Disciplinaria Abrió Investigación de Oficio https://t.co/4p8wmuOfLN pic.twitter.com/yotyRQ66fm — FEMEXFUT (@FMF) November 30, 2018

Reyes señaló que le dijeron que jugadas dentro del área se iban a revisar, pero algunas no fueron así.Por su parte, el técnico del América,pero los asistentes no ayudan.Herrera también se fue en contra del árbitro, preguntando deCristante también cuestionó al VAR, señalando que pudieron empatar el partido antes del minuto 95, peroy éste es para corregir errores, no exhibirlos”.