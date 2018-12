Pese a lluvia, Centro de Formación, Educación y Deporte gana su partido ante La Barca

En el campo de El Cuitzillo, los dirigidos por Carlos Barroso, fueron los primeros en disputar la liguilla de CFED y lo hicieron con el pie derecho.

Gol fue de penal

Se puso en marchadonde compite elde esta localidad, en la que su categoría de 8va División, derrotó a su similar de La Barca por marcador de 1-0.Se trató de un parejo choque, en el que ambos equipos mostraron peligro en sus respectivos marcos.y aun así los pequeños no soltaron riendas y mostraron a las familias espectadoras, un gran encuentro futbolístico.La única anotación de la tarde, quien desde los once pasos colocó con potencia el esférico en las redes del guardameta jalisciense que no pudo evitar el tanto., por lo que fue importante anotar, ya que cada tiempo en esta categoría es de 30 minutos y con ello se fueron al descanso.Para la segunda parte, los locales apretaron y, pero quizá las condiciones del terreno de juego y el clima influyeron para que no cayeran los goles.Este fueliga en la que todas las categorías del CFED participan. La vuelta de este encuentro será el próximodel año en curso a las 12:00 hrs en la ciudad de La Barca, Jalisco.