que contara con él para el 2019. Ahí estuvo el profe, con su buena cara, con su educación y discurso siempre correcto. Ahora,ninguneado, falsamente ilusionado.y ya no le importa que no sea al Atlético Nacional , al que baño en elogios hace par de semanas y prometió volver lo más rápido posible. Ahora le tiró el pase al Deportivo Cali y aclaró, queLo peor de todo es queque igual y no es mentira, se quiere ir porque se acostumbró a ganar y en el León lo único que ha ganado, es cirugías en sus tobillos y malas vibras en el vestidor por parte de algunos verdiblanca.DeOjalá le salga la jugada y haya acuerdo, que el Cali pague lo que cuesta, porque si no, diría el gran Orvañanos; "uuuuuuuuuy", la afición felina no se cansará de abuchearlo.¿Qué hará Nacho Ambriz? Nada, dejarse llevar, trabajar con lo que le den y buscar milagros.hoy todo parece pintar mal, pero no es así, si Chucho y el Grupo Pachuca tienen buen ojo y se dejan de experimentos (Donovan, Cecchini, Barnes, etc), hay que ilusionarse con un rearmado "perro".para ir por Cavallini o El Polaco, pese a que hoy otros equipos parece ya tienen algo adelantado con estos dos centros delanteros.A las bajas de estos dos indiscutibles,Ya son cuatro que aligeran la nómina, que representan ingresos y nuevas ilusiones para ir por 3 o 4 buenos jugadores y no por más cemento para el nuevo estadio.No obstante, las formas de trabajar de los "pachucos" me dicen que,Así como le hicieron cuando se fue Germán Cano, para que llegaran a México Andrés Mosquera y luego Yairo Moreno. Hay que estar atentos y repasar la plantilla completa del Cali.