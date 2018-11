"Diez familias el día de hoy se quedan sin comer"

Que dio orden a Magda Rodríguez

Insinúa que 'amorío' 'le da poder'



"Simple y sencillamente dio la instrucción a Magda Rodríguez que despidiera a diez personas, así que el día de hoy diez personas más sus esposas, más sus esposos, más sus hijitos se han quedado sin su fuente de empleo por culpa de esta vieja"

"Es increíble el poder que tiene esta mujer, es increíble la manera en que pisotea a tanta gente, es increíble que le permitan hacer lo que quiere"

En el canal de YouTube 'ARGUENDE TV' se hicieron fuertes declaraciones sobre "el poder" de Andrea Legarreta en Hoy y en Televisa.Se dijo que la conductora acaba de hacer que despidan a diez personas de la producción de Hoy porque no le gustó cómo quedó un reportaje.Reclamó la postura de la productora Magda Rodríguez, quien dijo, no hizo nada, y quien habría recibido la orden de Legarreta de quitarles el trabajo a esas personas.La conocida conductora acudió a un evento y a la hora de presentar un reportaje a la producción se lo enseñan a Andrea Llegarreta en un corte comercial, aseguró.Dijo que a Andrea no le gustó ni la producción, la musicalización, iluminación, asistencia técnica, "nada".El youtuber muy molesto incluso se preguntó "con quién se acuesta" la conductora, "quién le ha dado tanto poder".