La respuesta de Patricio Borghetti



"A mí Grettell me dijo eso es mentira. Partiendo de ahí no hay mucho más que decir", "Hablé con Grettell, hablamos al respecto y ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo"



"Él no está al pendiente de esas publicaciones. Lamentablemente hay cosas que escapan a nosotros y le pueden llegar a través de redes sociales o por algún compañerito de la escuela o algo"

La semana pasada Michelle Vieth sacó a la luz lo que pasó junto a Héctor Soberón y mencionó a Grettell Valdez, diciendo que su ex la obligó a abortar cuando anduvo con ella.El ex esposo de Grettell Valdez, Patricio Borghetti, fue el primero en ser cuestionado y en ese momento dijo que no sabía nada del tema pero que le parecía mal que Michelle dijera algo así, siendo que ella sufrió también una violación de su privacidad.Pero Borghetti habló con Valdez para preguntarle cómo está, ya que es la madre de su hijo, y dijo que se encuentra muy molesta por las declaraciones de Vieth.Borghetti, como informó TVNotas, dijo que le parece grave que Michelle Vieth involucre a terceros y que hay que cuidar muchísimo lo que se publica.Ambos tienen un hijo que, dijo, podría ser víctima de las declaraciones.