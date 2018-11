Laura Zapata dice 'yo también' y sube foto sin ropa a Instagram

Advierte que bloquea a 'molestos'



"Deseándoles un maravilloso viernes... sean felices. Si vienes a molestar, te regalo un bloqueo"

"Hola no tienes una de cuando eras joven?"

"Hasta mejor que sus hermanas. Muy guapa.. usted cuenta con muchos admiradores... yo me cuento entre uno de muchos..."

La actriz Laura Zapata perdió el pudor en Internet y publicó una foto donde no trae ropa.A sus 62 años, la conductora se unió a las famosas que se muestran con poca ropa en Instagram para atraer miradas y ganar popularidad.La foto resulta ser un 'recuerdo'. La hermana de Thalía luce sentada en el piso tapando sus atributos delanteros con sus manos y cubriendo lo demás con una manta roja.En su cuenta de Instagram no se ve ese tipo de fotografías pero esta vez subió una llamativa imagen.Los likes no demoran y tampoco los comentarios como "Uhmmmm.!! una pregunta, está usted casada? Tiene usted alguna relación o compromiso?"