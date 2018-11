Para el cantante Pepe Aguilar, hacer su nuevo disco Fue un placer conocerte.... Gracias Juan Gabriel no fue complicado a nivel interpretativo, pero sí a nivel legal.

Aunque señala que la relación que tiene con los herederos del hijo de Juan Gabriel es buena, confesó en entrevista con EL UNIVERSAL que conseguir los derechos para interpretar los temas del Divo de Juárez no fue tarea sencilla.

“Hay varios trámites que normalmente no existen, estamos en perfecta relación y términos, no hay ningún problema con su familia pero sí fue algo que nos tomó de sorpresa tener que hacer trámites que normalmente no se hacen para este tipo de obras que ya fueron regrabadas varias veces”, indica.

El intérprete de 50 años asegura que aunque está consciente que la obra de un artista como Juanga es algo que se tiene que cuidar y preservar, no debería haber tantas limitantes para aquellos que quieren dar una nueva voz.

“No considero que haya por qué restringirlos pero en esta ocasión fue algo sui géneris y a nosotros no nos queda más que respetar la decisión de quienes ahora son dueños de la obra del maestro”.

El disco, que sale a la venta hoy y cuyo primer sencillo es “No vale la pena”, es el primero de varios más que Aguilar espera realizar en los próximos años.

“La idea es esa, sacar más discos con las canciones de Juan Gabriel, pero necesitamos ver cómo se comportan las cosas, cómo le va al disco y quién está detrás de la obra de Juan Gabriel para ver qué pasa. No fue fácil hacer este disco por la parte de los derechos pero gracias a Dios al final salió”, comenta.

El cantante, que grabó el disco en una semana en Puerto Vallarta, asegura que aunque no se le complicó entonar los temas del fallecido cantautor, hubo más de uno por el que sintió un poco de presión al interpretarlo.



“Hay temas que me gustaron más, ninguno me costó trabajo, le tenía miedo a ‘Costumbres’ porque Rocío Durcal lo cantó de una manera fenomenal; ‘Hasta que te conocí’ también es otra canción de la que me enamoré. Sinceramente creo que la verdad es que, si el maestro viviera, con gusto y orgullo se lo mostraría”.Los temas incluidos en este nuevo material no son reversionados, ni tienen arreglos especiales o diferentes a como el público los conoce ya que, según Aguilar, a los temas de Juan Gabriel no se les necesita hacer otra cosa más que cantarlos de la manera en la que fueron concebidos.“Soy un intérprete que respeta las versiones originales de las que hago covers, no creo que necesiten una reinvención. Si hice estos covers fue porque me gustó cómo se hicieron originalmente. Vas a escuchar arreglos similares y una interpretación muy dentro de la que él le dio, claro que es distinta mi voz. Soy Pepe Aguilar cantando canciones de Juan Gabriel, no haciendo versiones diferentes”, explica.