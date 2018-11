La Máquina Sub 15 pita y manda buena vibra al primer equipo

La categoría Sub 15 venció 2-0 a los Tuzos del Pachuca y se proclamaron campeones del Torneo Apertura 2018. La Copa MX y ahora este, son los logros de los de La Noria al momento, los chavos le mandan buena vibra a los mayores.



Fue hasta el minuto 65 que cayó el g, Diego Uriel Domínguez anotó con remate de cabeza, un centro largo en el que el número 404, se anticipó y puso el balón en las redes para el 1-0 en favor de la Máquina.



Cruz Azul aumentó la ventaja con un gol desde los once pasos, Brayan Moctuzuma engañó al portero tuzo para el 2-0, esto al minuto 82.



En el primer tiempo, los Tuzos tuvieron el control del partido, pero no opciones claras y se fueron al vestidor empatados sin goles.



Por Cruz Azul, de entrenador está José Antonio Gringo Castro, quien defendiera los colores varios años como jugador de las Águilas del América.



CAPI RODRÍGUEZ DE VISOR



Alberto Rodríguez, ex jugador de Pachuca y Cruz Azul, mundialista en Corea-Japón 2002, estuvo en el Estadio Hidalgo para hacer su trabajo de visor ya que actualmente labora como auxiliar en la Selección Sub 20.