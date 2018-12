A empresarios les genera dudas el 'City Manager' Arturo Durán

CUESTIONAN SU TRABAJO



“Se necesitan muchos conocimientos en diferentes áreas como innovación, informática, estadística, análisis, cuidado presupuestal, no es nada más el que 'pues sí sabe hacer carreteras'”, opinó.

PRIMERO ERA NECESARIO PERFIL



“Antes de dar un nombre, debemos definir las actividades y las indicaciones del Administrador de Servicios. Nos hubiera gustado que hubiera sido un proceso más abierto, no una designación, porque eso le resta legitimidad, eso de entrada lo hace ya muy vulnerable políticamente, cuando pudo haberse tomado una decisión más abierta y transparente”, apuntó.

DEFINIR LAS FACULTADES EN REGLAMENTO

manifestaron dudas respecto al perfil depiden calma para revisar primero el proyecto dely después definir al titular de esa responsabilidad.comentó: “Para mi punto de vista no es una persona que su desarrollo y su trabajo haya sido efectivo... Nosotros fuimos los que propusimos el tema de un 'administrador de ciudad', desde hace más de un año, es muy importante porque en un momento dado le quita carga al Alcalde de temas que son de tipo administrativo”.“A nosotros nos hubiera gustado que fuera un proceso más abierto, una convocatoria más amplia, que se hubiera definido primero un perfil y luego al funcionario. Pero tampoco podemos negar que el ingeniero tiene experiencie en el sector público.”consideró que tiene el beneficio de la duda: “Primero se tendría que modificar el reglamento interior donde se incluyan las facultades de esta nueva figura, porque no existe. Lo que nos tienen sorprendidos es que no estábamos enterados de esta situación, primero es analizarlo con el reglamento interior, ver las facultades que va a tener esta figura”.Respecto al perfil decomentó que “tiene ciertas cualidades o preparación en el tema, sin embargo, creo que también hay otras personas que pudieran fungir como tal, por ejemplo Enrique Torres, exdirector de SAPAL. Vamos a darle el beneficio de la duda como consultor y posteriormente analizar a profundidad que perfil es el conveniente para el cargo como 'City Manager'”.agregó: “Yo creo que lo primero y lo que más me preocupa es que se le está asignando el cargo cuando aún ni siquiera esto ha sido evaluado por el Ayuntamiento. No puedo decir si es un buen perfil puesto que ni siquiera hay un perfil, no sabemos qué atribuciones va a tener, qué responsabilidades tiene. De entrada yo creo que no es la persona que estaríamos necesitando. Solamente es la consultoría, pero pues tampoco Durán es un consultor”.