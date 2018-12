Habrá elección de dirigente del PAN Hidalgo: tribunal federal repone comicios

La Sala Tolucadel Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) que ordenó la suspensión de la elección de dirigente del PAN este domingo 2 de diciembre, luego que magistrados locales consideraron que la convocatoriaEs por ello que estesí habrá elección en la que podrán participaren Hidalgo para elegir entreal próximo presidente del partido en el estado.De acuerdo con el resolutivo, los magistrados federales señalaron que si se cumple la paridad de género de la convocatoria en ambas fórmulas de candidatos, toda vez que la convocatoria se ajusta a los estatutos y lineamientos del PAN.El magistradocuestionó el actuar del TEEH al decir si “¿puede o no puede resolver un caso si no le han enviado el informe circunstanciado?”, toda vez que no realizó mayores diligencias y, para resolver el asunto tomó constancias de internet.Es decir, no tenía los elementos suficientes para perfilar el proyecto por lo que “sí debió de allegarse de mayores elementos”. Por su parte,, secundó la postura de su homólogo.Por tanto, el voto de los tres magistrados fue a favor de revocar la sentencia del TEEH y, en consecuencia reponer el proceso electivo de este domingo.