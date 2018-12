"Llegará el momento en el que se tome una decisión más drástica y será el Congreso de la Unión quién decida si se va el Ayuntamiento o me voy yo", dijo.

Y encima, impuntuales



"Este pueblo tiene por primera vez la oportunidad de crecer turísticamente hablando; yo sí traigo una visión bien clara de lo que puede hacerse en el pueblo, pero el ayuntamiento no ayuda" expresó Carmona.

Desmiente video

Las fracciones del PAN y PRI, son quienes se oponen a los planes y proyectos que el alcalde presenta en sesiones de Ayuntamiento. Regidores llegan hasta 40 minutos tarde a sesiones de Ayuntamiento. También las sesiones se retrasan de media hora hasta más de una hora por falta de Corum, donde los ediles de oposición acuden tarde; tal fue el caso del día de hoy donde en esta sesión extraordinaria el alcalde la suspendió por falta de asistencia, después de 40 minutos llegó incompleta la planilla oposita a la sala de cabildo. Ante la inasistencia de los regidores a la sesión extraordinaria, Carmona dijo que estas personas no se preocupan por el bienestar y desarrollo de los habitantes ya que no lo dejan trabajar. El edil aprovechó para aclarar que sus planes para el desarrollo del municipio como uno de los destinos turísticos más importantes del país no son ocurrencias o caprichos como los regidores de oposición piensan, aseguró que busca proyectar la entidad como un pueblo mágico que fomente la economía y los empleos. Referente a la nota que circula en redes sociales sobre el video que hizo de una tienda de vestidos de quinceañeras en Estados Unidos, el mandatario municipal indicó que se trata de información falsa, ya que el comercial lo grabó hace un año y la oposición se encargó de difamar. En estos días en varios medios digitales y en redes sociales ha circulado un video donde Salomón aparece anunciando un vídeo en la unión americana; acusan al alcalde de haber estado ausente días atrás para grabar el promocional.