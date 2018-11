Peña Nieto agradece a Donald Trump por unidad entre naciones

Naciones comienzan una nueva historia compartida

Los contenidos novedosos

Reconoce al gobierno entrante

Agradece a los presidentes de EU y Canadá

'A rendir frutos'

El presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron esta mañana, en el marco de la Cumbre del G-20 que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, denominado T-MEC.El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) sustituirá, una vez que sea ratificado por el Poder Legislativo de cada nación, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés).Ante el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, en un mensaje a medios el presidente Peña Nieto sostuvo que la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte.“En el mundo actual el futuro de cada país esta firmemente ligado al destino de las demás naciones. En América del Norte lo hemos comprendido. Sabemos que la prosperidad de cada una de nuestras sociedades será mayor y más firme si se basa en la prosperidad de la región entera"“El acto que formalizamos hoy es una muestra de que México, Estados Unidos y Canadá, cercanos no sólo por la geografía, sino por los valores y anhelos que comparten, están listos para iniciar una nueva etapa de historia compartida”El presidente Peña Nieto dejó claro ante ambos líderes de Norteamérica que “los acuerdos comerciales no pueden permanecer estáticos y que necesitan avanzar de acuerdo con los cambios de la economía y las necesidades de nuestras sociedades”.Destacó que la inclusión de disposiciones sobre comercio electrónico, tecnologías de la información y facilitación del comercio son parte de los contenidos novedosos del tratado y destacó que una tercera parte del acuerdo trata acerca de temas que no están previstos en el marco vigente.Peña Nieto sostuvo que la renegociación del tratado permitió también encaminar a la región hacia una integración más inclusiva y atenta a las demandas de sus sociedades.Indicó que si bien hace 24 años el TLCAN marcó un nuevo estándar para los acuerdos comerciales de la época, hoy el T-MEC es el primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional, facilita la participación de más sectores de la economía, incluyendo la incorporación de las PYMES al comercio regional.“Amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e incluye una cláusula de revisión que facilitará su actualización constante. En estas disposiciones radica la motivación más profunda de la voluntad que hoy expresamos al firmar este acuerdo: la decisión de ofrecer más y mejores oportunidades para nuestros pueblos”, aseguró.En su mensaje, Peña Nieto reconoció a los equipos negociadores de los tres países y dejó claro que cada uno buscó promover los legítimos intereses de su respectiva nación y al hacerlo, dijo, se contribuyó a alcanzar un resultado positivo para todos.“En el caso de México, también dejo testimonio de reconocimiento a los empresarios que acompañaron el proceso y de manera particular al nuevo gobierno que entrará en funciones el día de mañana. Su acompañamiento y coincidencia de visiones en la última fase, contribuyó decididamente al éxito de la renegociación”, afirmó.En su mensaje, Peña Nieto hizo un reconocimiento a Trump y Trudeau por la visión, señaló, con la que se han conducido. "Gracias a ustedes, presidente Trump y primer ministro Trudeau, el acuerdo que hemos forjado permite que cada país gane individualmente, pero también que América del Norte se fortalezca y prospere aun más”.Peña Nieto se dijo honrado de participar en el último día de su gobierno, “junto a los líderes de dos grandes países, amigos y socios”, en la firma del nuevo tratado comercial entre las tres naciones.“El Tratado que hoy suscribimos es el resultado de la voluntad compartida por nuestras tres naciones de trabajar unidas por el bienestar y la prosperidad de cada una de nuestras sociedades”.Asentó que este día marca la culminación de un largo proceso de diálogo y negociación que permitió superar diferencias y conciliar visiones. Dijo que una vez firmado ahora este tratado se enviará a los respectivos congresos para su ratificación.“Será entonces cuando este instrumento innovador comience a rendir frutos ofreciendo una base más incluyente, firme y moderna para nuestros intercambios. La negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, permitió reafirmar la importancia de la integración económíca de América del Norte”, dijo.Apuntó que desde hace un cuarto de siglo estos tres países han mantenido estrechos vínculos comerciales y que ese intercambio comercial ha transformado ha México pues hoy el intercambio mexicano con el exterior representan más de 70% del PIB nacional.“Y esto ha contribuido a que en la actualidad los beneficios del comercio con el mundo sean ampliamente apreciados por la sociedad mexicana. La renegociación del nuevo acuerdo comercial buscó salvaguardar la visión de una América del Norte integrada, la convicción de que juntos somos más fuertes y más competitivos.“A pesar de lo mucho que nuestra relación comercial avanzó en las últimas dos décadas aun había mucho por hacer para aprovechar el potencial de cada uno de nuestro países. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá le da un nuevo rostro a nuestra integración”, puntualizó.