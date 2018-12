¿Por qué Sedena?



"El EMP desaparece, pasa a la Sedena con todos sus elementos, sus prestaciones y demás, y ya, será responsabilidad de la Sedena atender la seguridad de todos los invitados internacionales", explicó.

SIGUE LEYENDO:

Tras la, será lala encargada de la seguridad de los invitados a lacomoDesde ayer, algunos hoteles de la zona deeran custodiados porque no portaban uniformes militares, si no trajes de saco, algunos con corbatas azules o guinda, y un distintivo deEntre los invitados protegidos porse encuentran el, lay laLos elementos de Sedena no portaban uniformes, si no trajes. Foto: EspecialHace algunas semanas, el próximo, informó la desaparición delEl 19 de noviembre,, confirmó que seríany laquienes se encargaría de la seguridad de los