ARTURO, EL REGRESO

El exsecretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda, toma ventaja para ocupar el encargo de “City Manager” o “Administrador de Ciudad” que pretenden implementar en el Municipio de León.El alcalde Héctor López lo presenta hoy como el que armará el proyecto, todavía no la cabeza del mismo, cuando el plan esté listo definirán si Arturo toma las riendas o se queda tras bambalinas.La figura es un Administrador de Servicios que sea el brazo operativo del Presidente y se apoye en un Centro de Monitoreo como el “big brother” que lleve el pulso de los servicios públicos todo el tiempo.Tómelo con sus reservas porque el Alcalde no suelta prenda ni a su Ayuntamiento sobre el nombre del “Administrador de Ciudad”, pero al Ingeniero Durán Miranda ya lo vieron en días pasados en los pasillos de Palacio Municipal y cumple con el perfil que busca Héctor de un técnico con experiencia en la administración pública y alejado de la grilla partidista al no ser un militante activo del PAN.Arturo saltó al gabinete de Miguel Márquez como una propuesta del Colegio de Ingeniero Civiles y ahí se quedó todito el sexenio (2012-2016) hasta entregar la estafeta al ‘importado’ Tarcisio Rodríguez.La incógnita con Arturo es si sólo llegue como asesor a poner en marcha el proyecto o se quede en definitiva como el funcionario municipal de tiempo completo para encabezarlo. Hay que esperar pues ya vimos con el excomisionado de Seguridad en Morelia, Bernardo León, como al final sólo aterrizó para asesorar en el nuevo Modelo de Seguridad pero se mantuvo al secretario Luis Enrique Ramírez.En este caso es distinto pues ese cargo de “Administrador de Servicios” no existe en la nómina. Fue una propuesta de hace tiempo del Observatorio Ciudadano de León que comanda Luis Ramos, e incluida en el documento “Propuestas por Guanajuato” que más de 60 organismos sociales y empresariales entregaron a los candidatos a la Gubernatura y a los de la Alcaldía de León.Desde el Municipio aclaran que no se trata de un jefe de gabinete pero sí es una autoridad del Alcalde al que deben responder las áreas que prestan servicios públicos: Obra Pública, Sistema Integral de Aseo Público, Gestión Ambiental, e incluso en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL).De manera muy equivocada, el diputado panista Armando Rangel Hernández intentó ridiculizar a Ernesto Prieto Gallardo, líder de los morenistas en el Congreso local. Lo exhibió comiendo en una fotografía que se publicó en este medio y lo acusó de usar a sus asesores de sirvientes, para que le carguen la coca y le limpien los labios de la comisura que el guacamole y la mayonesa le dejan ahí.Dijo que los diputados de Morena salen caros porque son ignorantes y cometen errores de técnica parlamentaria. Igual no le falta razón pero se muerde la lengua con las de su partido. Al final el verdadero debate sobre ¿cuánto es lo justo que ganen un legislador local?, quedó relegado.El capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, y el gerente, Pepe Castro, se reunieron con uno de los voceros del Colectivo Fiscalía que Sirva, Raymundo Sandoval, quien les hizo un llamado a que los empresarios se les sumen para empujar la Fiscalía autónoma.El primer paso de su lucha es eliminar el pase automático de Procurador al Fiscal. Los dirigentes de cámaras agrupados en el CCEL se reunirán la próxima semana y será importante definan una postura.En Salamanca la alcaldesa Beatriz Hernández atendió la recomendación del Congreso del Estado y se redujo su salario de $106,048 brutos mensuales que heredó de Toño Arredondo para quedar en $99,000. La instrucción de Morena a sus alcaldes en Guanajuato ha sido la de sujetarse a esos topes máximos.Para revisar cómo va el cumplimiento de los 11 compromisos anticorrupción firmados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez durante la campaña, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Nacional; la directora de Coparmex León, Dessire Ángel Rocha; y el presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca, Eduardo Bretón Lares; con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción que encabeza Román Méndez.El CPC apoyará a Coparmex para dar seguimiento puntual a los compromisos que Diego firmó.