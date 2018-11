Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. De las alianzas entre organismos empresariales y la academia suelen generarse interesantes proyectos, y si es en alianza con una universidad extranjera la propuesta toma mayor fuerza.En agosto de este año se compartió que un grupo de 16 jóvenes de Guanajuato estarían durante 4 años en la Universidad de Shangai; 9 personas estudiando la licenciatura de Comercio Electrónico y siete más la maestría en Turismo; el grupo ya lleva sus primeros cuatro meses en aquellos lares y, ayer una comitiva de directivos chinos tuvieron oportunidad de conocer León a invitación de la Canaco Servytur León que preside Gabino Fernández.Desde temprano tuvieron una agenda de un lado a otro, comenzaron con una reunión en Poliforum para presentarles a los nuevos integrantes de Turismo en León, luego pasaron con Aldelmo Reyes, de Economía de León, más tarde con Luis Quiroz Echegaray en Guanajuato Puerto Interior, luego con la gente de Cofoce, Turismo estatal y, cerraron con una visita al Congreso del Estado.La idea de la iniciativa es que una vez que cumplan sus estudios en China la gente de Turismo pueda estar especializada en recibir a los próximos turistas de dicho país en León.Pero, la idea va más allá del turismo, pues en la Universidad de Shangai posteriormente podrán ir leoneses a estudiar la carrera de Automotriz, de Aeroespacial, Periodismo, Comercio Electrónico, que además de las generalidades de la industria, tendrán una especialización en necesidades que se requieren en particular en Guanajuato.El acuerdo entre la Universidad de Shangai y el Ayuntamiento de León es que durante los próximos cinco años se otorguen becas anuales a 10 personas para que puedan capacitarse ya sea en una maestría o licenciatura.A su regreso, ya con el conocimiento adquirido la idea es que compartan con más gente lo aprendido y se genera un círculo virtuoso de aprendizaje.La visita fue bastante productiva para la gente de China, una vez concluida su agenda expresaron que por la experiencia que han vivido en León, la ciudad es punta de lanza y esperan trabajar durante un mayor tiempo en alianza.Entre los representantes de la CCN Shangai University que visitaron León, Silao y la capital del estado están el profesor Yao Ximing, el profesor Chai Qiuxai Vice Dean; Mr. Li Wei, secretario de la CPC Comunitte y Mr. Huang Hao, Main Contact.Hoy que el marketplace se ha convertido en un efectivo canal de venta qué le parecería a los productores del campo tener su espacio para sin intermediarios vender su producción.Ese es el proyecto piloto que BPC Banking Technologies ya comenzó a implementar en Europa del este con proyectos de soya y otro en África y Ecuador con productores de cacao.Platicando con Santiago Egas, vicepresidente ejecutivo de la firma, nos compartió que existe interés por aplicarlo en México y el Bajío sería una buena zona para consolidarlo.Luego de su participación el Foro Revolución Amarilla presentado en Centro Fox, nos comentó que en el marketplace los productores tendrán la oportunidad de ofrecer mejores costos al llegar de forma directa al consumidor final y no por medio de intermediarios como normalmente sucede, además de poder llegar a un mayor número de clientes y enviar sus productos al extranjero.El proyecto piloto que funcionaría por medio de una app se compone de un número de productores, un patrocinador principal y bancos que puedan por medio de la app ofrecer créditos a los integrantes de la plataforma a través de transacciones digitales que permitan que el productor realmente use su dinero en maquinaria, mano de obra o aumentar su producción.La idea esperan poderla llevar cabo pronto en Guanajuato y, únicamente necesitarían de un grupo de 25 empresas para comenzar.