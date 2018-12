Hoyos negros

Nuestros días desde hace años están marcados por la violencia y la muerte. Ya lo he escrito, por nuestra ciudad circula el miedo, y la amenaza de muerte. El robo con una extrema violencia en las calles, el despojo de los bienes, desde un teléfono celular hasta un vehículo de lujo se realiza en segundos, lo he visto. Creo que a estas alturas de la vida, ya todos hemos presenciado algo similar. Nos estremece, pero también nos paraliza.Las denuncias a pesar de que son pocas, son suficientes para mostrar que en el municipio no solo siguen ocurriendo los mismos delitos sino que han aumentado. La proporcionalidad entre este aumento de los actos delincuenciales y la ineficiencia en la seguridad publica van de la mano. De cierto, es omisión. Eso es vox populi.Lo preocupante de esta anormalidad, es que se repite el mismo esquema de respuesta. La administración y gobierno municipal, o sea el Ayuntamiento en su conjunto están pasmados, están huecos, no tienen idea de qué hacer para enfrentar la violencia en todas sus manifestaciones, ni a la delincuencia. Sus limitaciones son muchas, pero la fundamental es que tienen tanto miedo como nosotros. Por eso usted observa cómo están repitiendo prácticamente todo acto de administración y gobierno. Hay una extrema conformidad, que se transforma en una prolongación o continuidad de las mismas acciones que han tenido los anteriores gobiernos. No tienen compromiso.Si bien es cierto, que hay instancias y personas que deben ocuparse de la seguridad pública, también es cierto que su desempeño y resultados serán responsabilidad de quien los propuso, y de los ediles que los seleccionó para ocupar el cargo. Esa es la parte medular del problema. El Ayuntamiento, los 15 ediles son responsables de lo que ocurre en nuestras calles, ellos son los que deben darnos seguridad en nuestro patrimonio e integridad física.La idea básica de pistolas y policías con un gobierno incapaz y omiso ante la Ley es la fórmula perfecta para fomentar la delincuencia: la interna del gobierno, y la externa en nuestras calles. No abordar de fondo el problema de la delincuencia es un gran negocio: a mas delincuencia mas gasto administrativo y operativo, mas fuentes de corrupción y negocio desde arriba hasta abajo.Ir a las causas que generan la delincuencia y la violencia, no tiene que ver con castigos y discursos. El gasto en seguridad debe ser enfocado de manera paralela al gasto social, debe trabajarse en ese enfoque, desde la revisión puntual del presupuesto, hasta el estudio detallado de los resultados de ese gasto, y finalmente su reasignación transparente y honesta a la prevención del delito.Llama la atención el presupuesto del gobierno del Estado. Por primera vez se destinan recursos de manera destacada a educación, cultura, y desarrollo social, por debajo del eje llamado seguridad y paz. De 83,416 millones de pesos del total presupuestado, se destinarán 27,700 millones de pesos a Educación (30%); salud 12,700 millones de pesos (%); desarrollo humano y social 16,000 millones de pesos, y finalmente 8 mil millones de pesos a seguridad y paz.Ese enfoque de presupuesto es esperanzador, siempre y cuando, el gasto no tenga una inclinación político-electoral. Se debe permear a temas suficientemente estudiados, y de manera creativa. Repetir el gasto de manera maliciosa y dispendiosa perturbará aún más la inseguridad, la desconfianza y la desigualdad social.En nuestro municipio se destinan recursos económicos a cosas insólitas como la imagen de la ciudad, o sea el maquillaje publicitario. Igualmente, resulta increíble que en la renta de máquinas para el barrido mecánico de las avenidas haya un pago por encima del gasto en cultura, deporte, educación, jóvenes, y mujeres. En cuanto al presupuesto en seguridad, es casi nueves veces mayor que los rubros anteriores, sin la obtención de resultados efectivos. Contrasta notablemente el presupuesto del gobierno estatal con el municipal.Por otro lado, en el municipio se endurecen los esquemas recaudatorios como el impuesto predial, y se tolera una obesa burocracia municipal. No hay una revisión presupuestal de cada una de las entidades de la administración municipal para hacerlas eficientes, o bien para reducir la carga económica. El actual Ayuntamiento, parece una copia de los anteriores, carecen de una actitud renovadora y de una propuesta transformadora. Todo sigue igual.En el presupuesto de ingresos no hay una investigación y diagnóstico de la recaudación de impuestos. Por si eso no fuera suficiente, ningún edil propuso un cambio sustancial y benéfico para la ciudadanía en el tema de los ingresos, no tenían idea de lo que votaban. Es decir, no tienen idea para qué es el gobierno municipal, ni como se administra a partir del interés público.Solo Gerardo Sierra no votó ese presupuesto, Bárbara Varela acudió a una elemental discrepancia de los aumentos sin proponer algo fundamentado, Carlos Oliveros del mismo modo. Lo cierto es que habrá aumento al impuesto predial y al suministro de agua con la complacencia de Mauricio Hernández, Salud García, Mónica Delgado y Ezequiel Mancera, y mas; del grupo del PAN, obvio todos.Gobernar y administrar de manera distinta para frenar esta descomposición social, necesariamente se requiere de un gobierno honesto, transparente, y preocupado por hacer una verdadera inversión social en temas medulares, para ello, se tiene que saber cuánto se dispone en la hacienda pública, en qué se gasta y cómo se gasta. Para ello hay que revisar a fondo ese hoyo negro que es por hoy los ingresos y los gastos. ¿Querrán?Sigue el gabinetazo. Ahora protección civil tiene un “todo terreno”.