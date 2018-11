Rosalía my love

Ok, hablemos de una obsesión. Una muy fuerte y muy profunda. De esas que te llevan a que todo lo lleves al terreno de tu obsesión y tus amigos te vean y digan aquí viene otra vez “La fan”.Pues sí, compañeras. Si canso a todo el mundo que me rodea sobre mi absoluta y gran admiración por Rosalía, este espacio no iba a ser la excepción. Porque esto es así y el que se queje, pues, o pasa a la siguiente página o me da una oportunidad para demostrarle que tengo razones. GRANDES razones.El junio pasado me tocó estar, por mera suerte del destino, en casi primera fila cuando llegó al escenario este pedazo de mujerón a presentar en qué estaba trabajando. Habían unas miles de personas que estábamos allí, a la espera del primer adelanto de un álbum que saldría a lo largo de los próximos seis meses. Y madre mía, lo que mostró. Llenó el escenario. Lo dejó aniquilado. Lo dejó seco y se llevó, de paso, el corazón de la gente que estábamos allí.La conocía por ser una niña prodigio del cante flamenco, recién salida del conservatorio, que se embarcó en una gira del álbum ‘Los Ángeles’ con un genio llamado Refree. Y luego, rompiendo con lo que el mundo de la música esperaba de ella, colaboró con C. Tangana. Sí, el del Trap. Con ese mismo. Hicieron dos canciones que pusieron a bailar a media España y al resto del mundo. Rompieron las barreras. Se rieron de las reglas. Luego fue y cantó un tributo a Alejandro Sanz en los Grammys, con la misma facilidad con que tú y yo desayunamos cada día por la mañana.Unos meses después soltó una bomba titulada ‘Malamente’. Esto no iba a ser una mera explosión momentánea, no, era un single, solo uno, de ese álbum tan esperado. Después de ella vino ‘Pienso en tu mirá’, seguida de ‘Di mi nombre’ y ya con ‘Bagdad’ me tenía de lo más conquistada.Porque allí, en pleno concierto y rodeada de miles de seguidores, esta mujer se volvió una diva que vino a decir que había más historia. Que había más música y más palmas, más “Tra, Tra”.Ahora, a dos años del despegue de su carrera y escasos meses de la viralidad de su proyecto. Rosalía, una chica de un barrio industrial un poco lejos de Barcelona; una niña que se le ocurrió juntar el flamenco con la música urbana como quien pone sal y pimienta a su ensalada… volvió su entorno en una bandera creativa y se rodeó de gente talentosa. Se buscó una fórmula y, como pasa pocas veces en la historia, el mundo coincidió con que lo que proponía era algo nuevo, algo bueno, algo que tenía mucho esfuerzo detrás.Pero no es solo su música lo que me encanta, es su personalidad honesta y con un claro mensaje. Es un “esta soy yo” y vengo aquí a intentarlo. Pese a los años de esfuerzo, pese a las críticas, pese a la presión de la industria, pese al bajo presupuesto… pese a todo, hay talento y gente que sabe reconocerlo.