Deontay Wilder vs Tyson Fury, el regreso de los pesos pesados

Deontay Wilder ha esperado una década por la oportunidad de enfrentar a alguien de su propio tamaño.

Wilder (40-0, 39 nocauts) es el boxeador estadounidense de peso completo más consumado de su época, un súper atleta con una poderosa pegada y una racha temeraria.

El medallista olímpico ha frenado a cada hombre que se ha parado en un cuadrilátero profesional con él, y tras su única victoria por decisión ganó la revancha por nocaut en el primer round.

Incluso el mismo Wilder, de 32 años, está de acuerdo en que nunca ha peleado contra alguien que se acerque a su estatura _no en cuanto a tamaño físico, sino en logros boxísticos_ hasta hace poco.

When you never the coming ... BOOOOMB ZQUAAAADDDDD!!! #WilderFury is just 1️⃣ DAY Away❗️Order NOW on SHOWTIME PPV.



*Shoutout to Ring Girl @SamanthaKumiko for being a good sport. pic.twitter.com/ywsHTDjWbU