Requiere especialistas hospital en la Huasteca; salarios no son atractivos para médicos: director

El director del Hospital Regional de la Huasteca hidalguense, José Manuel Ríos González, anunció que tienen vacantes para médicos ginecólogos, internistas, traumatólogos y anestesiólogos. Sin embargo, señaló que muchos profesionales optan por permanecer en las grandes ciudades, principalmente porque buscan mejores salarios.



Durante entrevista, el directivo hizo la invitación para que cubran dichos perfiles profesionales que, asegura, permitirá fortalecer su plantilla laboral de especialidades médicas.

El galeno reconoció la dificultad que implica contratar médicos, pues asegura que muchos no ven futuro en la zona y prefieren quedarse en las grandes ciudades. “Son aspectos multifactoriales lo que no permite la llegada de especialistas a la región”; señaló, por ejemplo, que los salarios no son atractivos para algunos.