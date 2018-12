“Algo que preocupaba a muchos, ya pueden despreocuparse, es que aseguró que no habrá reelección, que no se reelegirá”, señaló.



“Tiene bien identificados los grupos o bandos neoliberales y conservadores que se han enriquecido a costa del pueblo de México”, confirmó.

Ofrece López Obrador expectativas en el combate a la corrupción



"Él ofrece nuevas expectativas. Está ofreciendo que muchas de las cosas van a cambiar, cosas que en administraciones pasadas, entre panistas y priístas no se hicieron bien, y que con la Cuarta Transformación que ofrece las cosas van a cambiar.

“Vamos a esperar y a desear que las cosas así sean, porque los mexicanos estamos ansiosos y desesperados, además de estar hartos de las promesas que hacen los gobiernos de todos los colores cada 6 años", dijo.

El abogado penalista,luego del mensaje que dio el nuevo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que resulta positivo que se comprometió a no reelegirse.El abogado añadió que también, lamentablemente, el nuevo presidente en su mensaje “reconfirmó y repitió hasta la saciedad su lucha contra la corrupción, flagelo de nuestra patria en los últimos 78 años ininterrumpidos”.Paulino destacó que si bien López Obrador insistió en que la política económica neoliberal fracasó El litigante dijo que está de acuerdo en que se otorgue mayor atención ypero que debe definir de dónde sacará el recurso si promete no subir impuestos e invertir en refinerías.Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados en el Estado,manifestó que de acuerdo entre la toma de protesta y el informe que dio el nuevo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ofrecenEspera que se dé un cambio,que se cumpla con tanta promesa que ofreció, pero sobre todo que respete el estado de derecho y las instituciones, "porque no se puede trastocar las instituciones por encima de intereses nacionales".