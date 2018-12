Empresarios esperan que AMLO cumpla: 'El tema no es el mensaje sino cómo implementarlo'

"Todo el mundo anhela un combate frontal a la corrupción, generación de recursos adicionales, la recuperación de los perdidos y que pueda completar sus promesas pero sabemos que llevará tiempo y encontrará resistencias".

"El tema no es el mensaje sino cómo implementarlo para garantizar que no pasaremos a operadores igual de malos y corruptos como los que ya tenemos. Si logramos más igualdad para el país, un Estado de Derecho bien establecido, menos corrupción y más infraestructura podrá ser un México mejor", indicó.

vieron una repetición de las promesas de campaña del ahora, en su mensaje de protesta, pero mantienen la esperanza que éstas sean cumplidas por el bienestar del país., presidente deldijo que López Obrador no ofreció diversidad en el contenido, sólo repitió y reafirmó compromisos, que espera sean cumplidos porque están sujetos a disponibilidad de recursos.Mientras que, presidente de Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) León, se dijo esperanzado ante las intenciones de lograr autonomía del Banco de México, la creación de empleos, reducción de migración y otras oportunidades.Adicionalmente opinó que el diagnóstico hecho por Andrés Manuel debe ser profundo porque si México no se ha desarrollado como debería en los últimos cinco años, no es por políticas económicas o de gobierno, sino el fallo durante la implementación de éstas, la corrupción y el Estado de Derecho.