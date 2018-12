Corredor Industrial llega al Top Ten Nacional de robos violentos

En Celaya un problema de cuatro años

En León un problema creciente

TABLAS

TOP 10 NACIONAL DE ROBOS VIOLENTOS A NEGOCIO ENERO A OCTUBRE DE 2018

TOP 10 ESTATAL ENERO-OCTUBRE 2018

Eldesigue poniendo en jaque a la seguridad delhasta octubre, Celaya y León se ubicaban entre los 10 Municipios a nivel nacional con más denuncias.Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Guanajuato las denuncias de robos violentos han aumentado en un 20% de enero a octubre, con respecto al mismo periodo del año pasado.Esto contrasta con la ligera disminución a nivel nacional que se ha dado de este delito al denunciarse 887 casos menos que en 2017.Celaya y León ya se ubican en el 'Top Ten Nacional' según un ranking delictivo, elaborado por am con datos del SESNSP, en que además se posiciona a Irapuato en el lugar 16 y a Salamanca en la posición 34.En Celaya, el municipio líder estatal de este delito en los últimos cuatro años, las denuncias de robos violentos a comercios no es un tema novedoso, y desde el último bimestre de 2015 los ministerios públicos comenzaron a tener un aumento significativo en los casos.En 2016 se había alcanzado su punto más álgido al denunciarse 789 casos, terminando el año como el cuarto municipio con más casos, a nivel nacional.La disminución del 21% en los casos durante 2017 provocó que Celaya saliera del 'Top Ten', y llegara a la posición 13 de todos los municipios del país.Pero en diez meses de 2018, en Celaya ya es el año con más casos desde que se tiene registro, con 906 denuncias; en las que casi seis de cada diez robos a negocio se cometen con algún tipo de violencia.En agosto se alcanzó el nivel más alto al abrirse 118 carpetas de investigación y tras un descenso en septiembre, en octubre repuntaron las denuncias con 86 robos violentos.Esto ha provocado que en lo que va del año Celaya no haya salido del 'Top Ten Nacional' y hasta octubre se ubicaba en octava posición, por encima de todas las alcaldías de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México.En octubre, León alcanzó el máximo nivel de denuncias en un solo mes, al registrarse 71 robos violentos a negocio, ubicándose por primera vez entre los diez municipios con más denuncias, en lo que va del año.A dos meses de que se den a conocer los datos, en León ya es el año con más casos, al registrarse 553 denunciasEste problema se ha ido incrementando de manera paulatina en los últimos meses, hasta alcanzar cifras récords para el segundo semestre del año.En 2016, en León se registraron 357 denuncias por este delito culminando el año en la posición 18, a nivel nacional.Para el 2017, los atracos se aumentaron en un 28% y aunque solo se intercambió la posición nacional con Irapuato, siguió entre los municipios con más denuncias presentadas ante el Ministerio Público.Municipio Entidad Total1 Puebla Puebla 21462 Benito Juárez Quintana Roo 20503 Tijuana Baja California 19424 Veracruz Veracruz 13745 Mexicali Baja California 12816 Centro Tabasco 11937 Guadalajara Jalisco 10268 Celaya Guanajuato 9069 Culiacán Sinaloa 60410 León Guanajuato 553Fuente: Datos del1 Celaya 9062 León 5533 Irapuato 4794 Salamanca 2145 Silao 546 Cortazar 277 San Miguel de Allende 198 Guanajuato 189 Apaseo el Grande 1710 Comonfort 14